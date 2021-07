Les Blue Jays et les Red Sox partagent un programme double

Randal Grichuk a produit trois points et a permis aux Blue Jays de Toronto d’avoir le dessus 4 à 1 sur les Red Sox de Boston au cours du premier match d’un programme double, mercredi au Fenway Park.

Grichuk est celui qui a inscrit les visiteurs au pointage, en deuxième manche. Son simple sur une balle roulante vers le lanceur Garrett Richards a permis à Bo Bichette de croiser la plaque. Le voltigeur en a ajouté au quatrième tour au bâton avec sa 19e longue balle de la saison, bonne pour deux points.

En cinquième, ce fut au tour de George Springer d’étirer les bras.

Les Jays sont restés dans la rencontre grâce à la bonne tenue du lanceur Robbie Ray (9-5), qui a accordé un point sur cinq coups sûrs et trois buts sur balles, mais qui a aussi cumulé huit retraits au bâton en six manches. Jordan Romano a obtenu le sauvetage, son huitième de l’année.

Lourdes Gurriel fils n’a frappé qu’une seule fois en lieu sûr en trois présences, mais c’est avec son gant que le Cubain s’est distingué. En première manche, le voltigeur de 27 ans a privé Hunter Renfroe d’un coup payant en captant sa frappe de façon spectaculaire avant d’entrer en collision avec le «monstre vert».

Le second duel est toutefois allé à l’avantage de l’équipe locale, aussi par le pointage de 4 à 1.

Jarren Duran a été le plus utile du côté des Sox, avec deux points. Le joueur de première année y est allé d’un ballon-sacrifice payant en deuxième manche, puis d’un triple pour un autre point en quatrième.

Steven Matz (8-6) a été peu convaincant sur la butte pour les Jays, lui qui a accordé neuf coups sûrs et quatre points à Boston en trois manches et un tiers. Le releveur Garrett Whitlock (4-1) a enregistré la victoire.

Festival offensif au Minnesota

Au Target Field, les Twins du Minnesota n’ont pu gagner un match face aux Tigers de Detroit malgré les six points produits par Ryan Jeffers. Dans un cauchemar pour les lanceurs, les visiteurs l’ont emporté 17 à 14.

Jeffers a frappé deux circuits, dont un grand chelem pendant la poussée de six points des Twins en quatrième manche. L’ennui, c’est que les Tigers ont marqué huit points au cours de ce même assaut.

Miguel Sano (deux fois), Max Kepler, Brent Rooker et Jorge Polanco ont tous sorti des balles hors des limites du terrain pour l’équipe locale. Or, tous les joueurs des Tigers ont produit au moins un point et seuls deux d’entre eux n’ont pas obtenu au moins deux coups sûrs.

La COVID s’invite à Washington

Le match prévu en soirée entre les Phillies de Philadelphie et les Nationals de Washington a dû être repoussé, puisqu’une douzaine de membres de l’organisation de la capitale américaine auraient testé positifs à la COVID-19.

Selon le réseau ESPN, la majorité des personnes infectées avaient reç