BERGERON, Jean-Pierre



À l'hôpital Laurentien, le 18 juillet 2021, est décédé M. Jean-Pierre Bergeron, conjoint de Nicole Quessy, père de Julie (Jean Pierre Lupien) et Étienne (leur mère Jocelyne Denis).Grand-père de Matis et Léo, il laisse également dans le deuil ses soeurs Louise (André Bellavance), Christiane et Myriam, son frère Hubert, ses neveux et nièces, Anik, Sophie, Marc-Antoine, Mathieu, Guillaume et Alexandre ainsi que les nombreux membres des familles Bergeron et Denis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 août 2021, de 9h00 à 10h45, aux955, RUE GRIGNON, SAINTE-ADÈLEwww.salonsfunerairesguay.comUne cérémonie suivra à l'église de Sainte-Adèle, à 11h00, au 180, rue Lesage.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada serait apprécié.