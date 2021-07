Camping nomade: des mesures qui fonctionnent dans l'Est-du-Québec

La saison touristique est lancée au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, mais, cette fois, sans les débordements liés au camping sauvage et aux situations désagréables vécues à l'été 2020.

• À lire aussi: Est-du-Québec: recrudescence des accidents impliquant des cervidés

• À lire aussi: L’industrie touristique de l’Est-du-Québec se réjouit à l’arrivée imminente de touristes internationaux

Dans ces deux régions, de nombreuses municipalités s’y sont préparées. Dans certaines municipalités, la réglementation sur le camping a été resserrée et des campings de débordement ont été mis en place. À Rimouski, les campeurs sans réservation sont encadrés et de nouveaux espaces gratuits où ils pourront passer la nuit ont été mis à leur disposition.

«On n'a pas de données spécifiques, mais on sait que les quatre sites qui sont à la disposition des touristes cet été sont régulièrement utilisés», a indiqué le maire de Rimouski, Marc Parent, à TVA Nouvelles mercredi.

Ainsi, en plus des dizaines de places disponibles au quai de Pointe-au-Père, trois autres sites, offrant 40 places en tout, sont offerts aux campeurs nomades.

«On s'est affichés sur les réseaux sociaux pour dire que l'on était ouverts à recevoir ces campeurs, mais de façon encadrée et non anarchique, a ajouté M. Parent. On a eu quelques inconvénients, mais ç’a été bien géré et de façon générale, ça se passe bien parce que ces campeurs savent que Rimouski est ouverte à ce genre de tourisme là», a ajouté le maire.

Un été plus «tranquille» à Gaspé

Selon le maire de Gaspé, les touristes sont encore plus nombreux cette année que l'année dernière dans sa municipalité. Malgré cela, les débordements se font très rares.

«La campagne de sensibilisation à l'égard des plages porte ses fruits. Il n'y a pratiquement eu aucun débordement sur les plages cette année, quelques cas d'exception sans plus, la Sûreté du Québec et notre agence de sécurité sont intervenues. On est loin des débordements connus l'année dernière», a expliqué Daniel Côté, maire de Gaspé.

En mai dernier, le conseil de Gaspé a modifié sa réglementation sur le camping pour l'interdire sur ses plages et dans tout autre lieu public.

«Si on compare à l'année dernière, on a fait des pas de géant au niveau de la gestion du territoire public», a-t-il ajouté.

La municipalité a également mis en place un camping de débordement qui a été utilisé à «quelques reprises depuis le début de la saison touristique», a fait savoir M. Côté.

«L'année dernière, la capacité des campings était réduite. Il y avait 60% des places de camping disponibles dans la région en raison de la pandémie. Cette année tout le monde opère à plein régime et ça porte fruit», a indiqué le maire.

Ainsi, la saison touristique 2021 dans l'Est-du-Québec risque de marquer les esprits, mais pour de meilleures raisons que l'année dernière.