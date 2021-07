Tokyo 2020: Hugo Houle termine 13e au contre-la-montre

Le cycliste québécois Hugo Houle a signé le 13e temps le plus rapide de l’occasion du contre-la-montre des Jeux olympiques de Tokyo, mercredi.

• À lire aussi: Penny Oleksiak devient la plus grande médaillée canadienne des Jeux d'été

• À lire aussi: Valois-Fortier déçu, mais serein dans sa sortie au 2e tour

Seul Canadien à prendre part à cette épreuve, Houle a stoppé le chronomètre en 57 min 56,46 s, à 2 min 52,27 s du champion olympique, le Slovène Primoz Roglic. Le Néerlandais Tom Dumoulin (56:05,58) et l’Australien Rohan Dennis (56:08,09) sont également montés sur le podium.

Houle avait été l’un des trois représentants de l’unifolié, avec Michael Woods et Guillaume Boivin à la course, samedi. Il avait permis à Woods de terminer cinquième, voyant lui-même le fil d’arrivée en 89e position.

Un peu plus tôt, les femmes avaient également disputé le contre-la-montre. Leah Kirchmann et Karol-Anne Canuel ont respectivement pris les 12e et 14e échelons de la compétition.

À VOIR AUSSI