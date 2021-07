COVID-19 déclarée dans une garderie

Un cas de COVID-19 a été déclaré mercredi dans une garderie de Trois-Rivières.

Pour le moment, un seul enfant a eu un résultat positif à la garderie Les Angelots 2, située sur le boulevard Saint-Jean. Son groupe a été retiré.

Les enfants doivent passer un test de dépistage et s’isoler à la maison avec leurs parents en attendant le résultat. Par ailleurs, la direction a mentionné qu’elle avait suivi les directives de la Santé publique à la lettre. La garderie demeure ouverte.

Une rentrée scolaire sans règles sanitaires?

Plusieurs parents rencontrés par TVA Nouvelles mercredi se questionnaient sur les directives exigées à la rentrée scolaire, qui seront dévoilées par le gouvernement au début du mois d’août.

Québec a déjà fait savoir qu’il souhaite une rentrée scolaire la plus normale possible, sans restriction de groupes classes et sans masque pour les élèves et le personnel à tous les niveaux. Tout dépend de l’avancement de la vaccination au Québec.

Un premier objectif est atteint. Plus de 75% des 12 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin, mais le gouvernement souhaite qu’une majorité des élèves de 12 à 17 ans aient reçu deux doses.

Pour le moment, les dernières données se chiffraient à 26% pour ce groupe d’âge.

Les cas de COVID-19 ont augmenté en Mauricie et au Centre-du-Québec dans les derniers jours. Il y a actuellement 58 cas actifs dans la région.