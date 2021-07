David Savard et Cédric Paquette s'amènent à Montréal

Le Canadien de Montréal a accordé mercredi un contrat de quatre ans, d'une valeur annuelle moyenne de 3,5 millions $, au défenseur David Savard.

C’est ce qu'ont indiqué plusieurs sources, dont le journaliste Renaud Lavoie, de TVA Sports. La saison dernière, Savard a touché 4,25 millions $ et a profité de son autonomie complète.

David Savard: 4 ans / 3,5M moyenne par saison @CanadiensMTL @TVASports — Renaud Lavoie (@renlavoietva) July 28, 2021

Le Québécois a remporté la coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay cet été, gagnant la finale aux dépens de sa nouvelle organisation.

Ayant évolué avec les Blue Jackets de Columbus dès 2011-2012, le natif de Saint-Hyacinthe est débarqué en Floride le 10 avril par le biais d’un échange auquel les Red Wings de Detroit ont participé. Il a inscrit un but et cinq mentions d’aide en 54 rencontres durant le calendrier régulier, ajoutant cinq aides en 20 duels éliminatoires.

Cédric Paquette avec le CH

Le Canadien de Montréal a également accordé mercredi un contrat d'un an et de 950 000 $ à l'attaquant Cédric Paquette, qui était devenu joueur autonome sans compensation.

Plusieurs sources, dont la chaîne TVA Sports, ont rapporté le tout.

Paquette, 27 ans, a porté l’uniforme des Sénateurs d’Ottawa et des Hurricanes de la Caroline la saison passée. Ceux-ci l’ont acquis le 13 février par le biais d’une transaction impliquant Alex Galchenyuk – qui a peu après pris le chemin des Maple Leafs de Toronto – et Ryan Dzingel. Le Gaspésien a amassé huit points en 47 affrontements.

La saison précédente, il a soulevé la coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay. L’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a totalisé 93 points en 424 parties de saison régulière.

Wideman aussi

Le défenseur Chris Wideman effectuera bel et bien un retour dans le circuit Bettman avec le Canadien, car il a accepté un pacte d’un an et de 750 000 $.

La chaîne TVA Sports a précisé les clauses de l’entente.

Wideman, 31 ans, a disputé la dernière saison dans la Ligue continentale (KHL) avec le Torpedo de Nizhny Novgorod. Le droitier a amassé 41 points, dont neuf buts, en 59 rencontres, étant même élu défenseur de l'année du circuit.

Natif de St. Louis, Wideman a porté les couleurs des Sénateurs d’Ottawa, des Oilers d’Edmonton et des Panthers de la Floride par le passé.

Par ailleurs, le Tricolore a fait signer un pacte d’un an à deux volets au Québécois Jean-Sébastien Dea, qui touchera 750 000 $ s’il évolue dans la Ligue nationale. Le défenseur Louis Belpedio a paraphé une entente identique avec le club.

