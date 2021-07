États-Unis: l’inflation pourrait être «plus élevée et plus persistante» que prévu

Le président de la Banque centrale américaine (FED) Jerome Powell a estimé mercredi que l’inflation pourrait être «plus élevée et plus persistante» que prévu, un changement de ton alors qu’il martèle que cette hausse des prix ne devrait être que temporaire.

«Alors que la réouverture se poursuit, d’autres contraintes pourraient continuer à limiter la rapidité avec laquelle l’offre peut s’ajuster», augmentant «la possibilité que l’inflation s’avère plus élevée et plus persistante que ce que nous attendons», a déclaré Jerome Powell lors d’une conférence de presse.

«J’ai confiance dans le fait qu’à moyen terme l’inflation va redescendre», a-t-il encore souligné, reconnaissant qu’«il est difficile de dire quand».

«Nous pensons qu’une partie (de cette inflation) disparaîtra naturellement au fur et à mesure que le processus de réouverture de l’économie progressera. Cela pourrait prendre un certain temps», a-t-il précisé.

«Quoi qu’il en soit, nous utiliserons nos outils de façon appropriée, pour nous assurer que l’inflation tourne autour de 2 %», l’objectif de la Fed,

Le président de la Fed répète, depuis des mois, que certes, les prix grimpent, mais que cela ne sera que temporaire.

Dans le communiqué publié un peu plus tôt, à l’issue de la réunion du comité monétaire, la Fed avait estimé que «l’inflation s’est accélérée, reflétant largement des facteurs transitoires».

La hausse des prix aux États-Unis connaît son rythme le plus rapide depuis 13 ans, +3,9 % sur un an en mai pour l’indice PCE suivi par la Fed et dont le chiffre de juin sera publié jeudi, et +5,4 % en juin pour l’indice CPI.

Elle anticipe 3,4 % d’inflation cette année, puis une stabilisation près de son objectif de 2 %, à 2,1 % en 2022 et 2,2 % en 2023, selon les prévisions publiées en juin, et qui seront actualisées lors de la réunion monétaire de septembre.