RACINE, Gilles



Le 8 juillet 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Gilles Racine, époux de Mme Claudette Charron. Il est allé rejoindre ses enfants Julie, Éric et Nathalie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses petits-enfants Benjamin, Isaac et Victor-Élie, le père de ses petits-enfants Jérémy Charron, sa soeur Lise (Normand Pigeon), son cousin Christian Hébert, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle jeudi 5 août 2021 dès 9h. Les funérailles suivront à 14h en l'église de Sainte-Julie, 1986 Principale, Sainte-Julie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.