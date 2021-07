ST-PIERRE, Émilien



À Greenfield Park, le 23 juillet 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur Émilien St-Pierre, époux de feu Jeannine Fontaine.Il laisse dans le deuil son fils unique, Yves (Suzanne), ses petits-enfants, Mylène, Bruno et Bianca, ses soeurs et son frère, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 7 août 2021 de 12h00 à 14h30 au:Une réunion de prières aura lieu ce même jour en toute intimité due aux restrictions sanitaires.