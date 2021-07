Finie la vie dans les valises!

Dans quelques jours, les Blue Jays de Toronto vont mettre fin à leur vie de nomades et vont finalement rentrer dans leur domicile du Rogers Centre de Toronto.

Un exil de 670 jours de la Ville Reine alors que les joueurs ont dû vivre dans des hôtels, des appartements temporaires, dans leur camp d’entraînement, sans domicile fixe et la plupart du temps éloignés de leurs familles.

Heureusement, pour plusieurs d’entre eux, ils étaient ou sont toujours célibataires...

Le long périple des Blue Jays s’est amorcé au camp d’entraînement 2020 de Dundedin, en Floride. Puis, ils ont fait une brève escale à Toronto pour leur deuxième camp d’entraînement, alors qu’ils ont commencé à négocier avec les villes de Pittsburgh et Baltimore, dans l’espoir de partager leurs installations majeures durant la saison régulière.

Puisque ces pourparlers ont échoué, la direction des Jays a décidé d’améliorer le stade des Bisons de Buffalo, de la Ligue internationale, pour y élire domicile pour le reste de la saison 2020.

Le camp d’entraînement de 2021 s’est déroulé à Dunedin, en Floride, comme d’habitude et les Jays y ont établi domicile pour le début de la campagne. Éventuellement, les Bisons de Buffalo ont quitté leur stade pour le New Jersey et les Blue Jays y sont retournés pour y présenter leurs matchs locaux à compter du premier juin.

Finalement, ils ont appris qu’ils allaient pouvoir réintégrer le Rogers Centre à compter du 30 juillet.

De l’édition actuelle des Blue Jays, 16 joueurs n’ont jamais disputé un match au Rogers Centre, dans l’uniforme des Blue Jays.

Il s’agit de Marcus Semien, Santiago Espinal, George Springer, Alejandro Kirk, Robbie Ray, Hyun Jin Ryu, Steven Matz, Ross Stripling, Alec Manoah, Tyler Chadwood et Corey Dickerson (les deux sur la liste des blessés), Rafael Dolis, Tayler Saucedo, Jacob Barnes, Adam Cimber et Trevor Richards.

Après avoir disputé leur match du 29 juillet contre les Red Sox, à Boston, les Jays vont rentrer à Toronto durant la nuit et devront être prêts pour sauter sur le terrain le lendemain soir afin d’y affronter les Royals de Kansas City dans le premier d’une série de trois rencontres.

Et, au cours des jours qui vont suivre, les joueurs devront se mettre à la recherche d’appartements et décider s’ils feront venir leurs familles à Toronto ou non.

Cela n’a rien d’une balade dans le parc, non ?

Urgent besoin de renfort

Les Jays viennent de quitter Buffalo où ils ont affiché un rendement de 29 gains et 20 revers au cours des deux dernières saisons.

Avec une fiche de 49-46 au classement, ils accusaient un retard de quatre matchs sur les A’s d’Oakland dans la course au meilleur deuxième et de deux matchs et demi sur les Mariners de Seattle pour le dernier poste des séries. Et depuis vendredi dernier, ils ont un calendrier de 18 matchs en 17 jours... c’est pour le moins essoufflant !!! L’an dernier, ils avaient eu un calendrier de 28 matchs en 27 jours (du 14 août au 9 septembre) et ils s’en étaient très bien tirés avec un rendement de 18 gains et seulement 10 échecs.

Pour traverser cette séquence difficile sans se sortir de la course aux séries, les Jays ont vraiment besoin de renfort. Les acquisitions de Trevor Richards et Adam Cimber leur donnent un meilleur personnel de releveurs tandis que le rappel d’Alejandro Kirk leur vaut un meilleur duo de receveurs, par suite de la blessure de Danny Jansen. L’acquisition d’un vétéran sera la bienvenue.

L’ajout d’un joueur de troisième but comme Kris Bryant solidifierait leur avant-champ, car tout indique que Cavan Biggio ne semble pas être la solution à ce poste.

Enfin, les Jays ont besoin de deux vétérans lanceurs partants comme quatrième et cinquième membres de leur rotation. Hyun Jin Ryu et Robbie Ray sont deux solides partants et comme troisième il semble que le jeune Alex Manoah puisse être la solution. Toutefois, Ross Stripling et Steven Matz sont imprévisibles et les Jays ont besoin de plus de régularité.

Et la date limite des transactions, c’est le 30 juillet !

Irrégularité des frappeurs

Lorsque tout fonctionne rondement, l’attaque des Blue Jays peut être dévastatrice.

Toutefois, lors des matchs des 19, 20 et 23 juillet, les Jays n’ont marqué que trois points tout en allouant 23 aux Red Sox et aux Mets. Pourtant, lors des matchs des 11, 16 et 18 juillet, ils avaient écrasé l’adversaire en marquant 18 points et n’en allouant que trois !

Allez y comprendre quelque chose !

Tim Raines

Tim Raines est devenu le premier ancien joueur des Marlins de Miami à connaître une saison de 70 buts volés et 70 points produits depuis que Ty Cobb avait réalisé l’exploit en 1915. Raines avait affiché 90 buts volés et 71 points produits en 1983. Rickey Henderson et Eric Davis l’ont imité par la suite. Raines a aussi été le premier frappeur des majeures à porter un casque protecteur, sans cache-oreilles, soit en 2002. Raines a porté les couleurs des Expos, des White Sox, des Yankees, des Orioles et des A’s avant de terminer sa carrière avec les Marlins en 2002.

André Dawson

L’ancien voltigeur des Expos André Dawson est devenu seulement le deuxième joueur des majeures à atteindre 400 circuits et 300 buts volés. Il a réédité l’exploit de Willie Mays le 15 avril 1993. Depuis lors, Barry Bonds, Alex Rodriguez et Carlos Beltran se sont joints à ce club sélect. André a été le premier joueur d’un club d’expansion de la Ligue nationale à totaliser 340 buts au cours d’une saison alors qu’il en avait obtenu 341 en 1983 avec les Expos.

Mike Schmidt

L’ancien joueur de troisième but des Phillies de Philadelphie Mike Schmidt est le seul à avoir mérité plus d’un trophée du joueur le plus utile à son équipe au cours du 20e siècle, soit en 1980, 1981 et 1986. De plus, Schmidt a fait partie du scrutin pour ce trophée en neuf autres saisons, soit en 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1984 et 1987 ! Schmidt a évolué durant 18 saisons dans les majeures, toutes avec les Phillies.

Brock Holt

Au cours de ses sept saisons avec les Red Sox de Boston, Brock Holt a été l’homme à tout faire de cette organisation, alors qu’il a été utilisé dans sept rôles différents. Il n’a jamais été envoyé dans la mêlée comme receveur ni comme lanceur avec Boston. Holt revendique par contre un exploit unique dans les annales des majeures, étant le seul frappeur à avoir réussi un carrousel dans un match d’après-saison, le 8 octobre 2018 lors du troisième match de la série de championnat contre les Yankees de New York.