Jeux de Tokyo: Tammara Thibeault passe en quarts de finale

Tammara Thibeault a remporté son premier combat de boxe aux Jeux olympiques de Tokyo en défaisant la Kazakhe Nadezhda Ryabets par décision partagée des juges en huitièmes de finale. La victoire de Thibeault a été confirmée alors que quatre des cinq juges ont remis une carte de pointage en sa faveur.

«Je savais que ça allait être un combat différent, puisque mon adversaire était vraiment plus petite que moi. On s’est bien ajustés, mon entraîneur et moi. Je me sens bien dans le ring et je suis contente d’être à Tokyo présentement. On va faire tous les petits ajustements nécessaires pour se rendre jusqu’au bout», a-t-elle affirmé après sa victoire.

Le troisième round du combat a été intense, la Kazakhe tentant de renverser la vapeur, elle qui voyait déjà la victoire lui glisser entre les doigts. Thibeault a toutefois gardé son calme pour concrétiser son gain.

En quarts de finale, la Montréalaise affrontera la Néerlandaise Nouchka Fontijn, qui a battu Thibeault en décembre 2019 lors de son dernier combat officiel avant les Jeux de Tokyo. La boxeuse de 24 ans veut prendre le temps de discuter avec son entraîneur afin d’avoir une stratégie efficace pour poursuivre son expérience olympique.

«On veut prendre une chose à la fois. On va s’asseoir avec notre équipe pour que je sois fin prête pour les quarts de finale. On est prêts à tout.»

Même si elle n’a pu faire de combats en préparation pour les Jeux olympiques, Thibeault croit être actuellement au sommet de sa forme.

«On s’est super bien préparés, on a eu la chance d’avoir certains partenaires d’entraînement pour faire des simulations de combat. J’ai été bien encadrée et tout a été très bien structuré. Je savais que j’allais être prête en arrivant au Japon.»

Le combat de Thibeault face à Fontijn aura lieu samedi.

Caroline Veyre éliminée en quarts de finale

De son côté, Caroline Veyre n’a pas réussi à se frayer un chemin jusqu’aux demi-finales du tournoi olympique, perdant par décision unanime contre l’Italienne Irma Testa en quarts de finale.

La Montréalaise a tenté une remontée au troisième round, mais il était déjà trop tard.

«Mon plan de match ne fonctionnait pas, je voulais lui mettre de la pression, mais elle ne s’est pas fatiguée, son cardio était très bon et elle était rapide sur ses pieds. J’ai changé mon plan de match au troisième round pour me concentrer sur son corps. Ç’a bien fonctionné et j’ai réussi à gagner le round grâce à ça. Par contre, je n’aurais pas pu utiliser cette stratégie en début de combat, puisqu’elle était encore trop rapide. Je vais apprendre de cette expérience», a analysé Veyre après son combat.

La boxeuse de 32 ans avait offert une belle performance en huitièmes de finale, en battant la Croate Nikolina Cacic par décision unanime. Une victoire qui lui avait donné confiance en vue du reste du tournoi.

«J’ai vraiment bien fait dans ce premier combat. Elle était très grande, mais elle se déplaçait peu. J'ai donc réussi à l’attaquer à plusieurs reprises. Elle a perdu beaucoup d’énergie rapidement, je savais dès le premier round que tout se passerait bien.»

Bien que son parcours se termine plus tôt que souhaité, Veyre gardera un très beau souvenir de sa première expérience olympique.

«J’ai vraiment bien performé sur la plus grande scène au monde. Je suis fière de moi et j’ai eu la meilleure préparation possible. J’étais vraiment contente d’enfin pouvoir me battre dans une grosse compétition, j’étais vraiment excitée pour ces Jeux-là.»

Les Jeux olympiques de 2024 devant être présentés dans sa ville natale de Paris, Veyre envisage fortement le scénario d’un dernier tour de piste afin de pouvoir y participer.

«Paris arrive dans seulement trois ans, donc pourquoi pas? Il y a les Jeux du Commonwealth et les Jeux panaméricains, d’ici là, pour bien me préparer pour Paris. Ce serait incroyable de pouvoir finir ma carrière devant ma famille là-bas.»

