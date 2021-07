Jeux de Tokyo: une confirmation de dernière minute pour le triathlète Alexis Lepage

TOKYO | Présent au Japon depuis une semaine à titre de réserviste, le triathlète Alexis Lepage a appris dans les dernières heures qu’il prendra le départ du relais mixte par équipes disputé samedi.

Lepage prendra la relève de Tyler Mislawchuk, qui s’est retiré en raison d’une blessure au tendon d’Achille subie il y a quelques jours lors de l’épreuve individuelle. «Je suis très, très content, a mentionné Lepage. J’étais en train de déposer mon test COVID-19 quand j’ai reçu un message texte pour m’annoncer la bonne nouvelle. J’ai crié.»

Depuis les Jeux de 2000 à Sydney, Lepage rêve aux Olympiques. «À chaque anniversaire, je soufflais sur mes chandelles en faisant le souhait que je participerais aux Jeux un jour. Ça se concrétise aujourd’hui. Lors des Jeux de 2000, je ne savais pas trop c’était quoi les Olympiques, mais je voulais être un athlète. Je rêve aux Jeux depuis que je suis tout jeune.»

Même s’il n’a obtenu la confirmation de sa participation que quelques jours avant la course, Lepage a bon espoir de livrer une bonne performance et estime que l’équipe canadienne, composée de deux hommes et de deux femmes, pourra rivaliser avec les meilleures formations. «Je m’étais préparé à toute éventualité et je suis dans une super bonne forme, a-t-il affirmé. Confiné à mon hôtel, j’ai couru depuis mon arrivée et je vais aller nager pour une première fois après notre entrevue.»

«Au relais, tout peut arriver, de poursuivre Lepage. Ça va prendre une très bonne course de tout le monde, mais c’est réaliste de croire qu’on peut terminer dans le Top 5. Amélie [Kretz] est dans une très bonne forme. Nous avons fait des Top 5 au mondial en 2019 et en 2017 en plus d’une 4e position dans les Séries mondiales en 2019.»

Malgré son statut de réserviste, le triathlète natif de Gatineau n’avait pas perdu espoir. «Les chances étaient contre moi, a-t-il reconnu, mais j’avais gardé espoir.»

