JO-2020: Simone Biles renonce au concours général individuel

TOKYO, Japon | Reverra-t-on Simone Biles aux Jeux olympiques de Tokyo ? Quelques heures après une soirée parfois sidérante à l’issue de laquelle Simone Biles a abandonné son épreuve et évoqué ses difficultés psychologiques, l’Américaine a officiellement renoncé mercredi au concours général prévu jeudi.

• À lire aussi - JO-2020: le jour où Simone Biles a craqué

Le suspense n’a pas duré longtemps. Au moins pour jeudi. « Après une évaluation médicale, Simone Biles s’est retirée de la finale du concours général afin de se concentrer sur sa santé mentale », a fait savoir la fédération dans un communiqué tombé dans l’après-midi.

Et la Fédération américaine a prévenu que la participation de la superstar de la gymnastique serait évaluée « quotidiennement » pour toutes les épreuves sur lesquelles la quadruple championne olympique est inscrite: poutre et saut, dimanche, sol lundi et barres asymétriques mardi.

Écoutez la chronique de Varda Étienne sur QUB radio:

Mardi soir, l’Américaine a craqué dans le concours général par équipes et expliqué « faire face à ses démons » alors qu’elle visait pourtant six titres olympiques au Japon.

Alors qu’elle était interrogée par les médias mardi, des pleurs se sont mêlés à ses confidences. Les Américaines venaient de terminer deuxièmes, leur star participant seulement au saut avant d’être remplacée pour la suite de la soirée.

« Dès que je monte sur le tapis, c’est juste moi et ma tête... faire face à mes démons (...) Je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale et ne pas compromettre ma santé et mon bien-être », a-t-elle expliqué.

En attendant elle a assisté dans les tribunes au sacre du Japonais Daiki Hashimoto dans le concours général.

À VOIR AUSSI...