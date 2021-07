La croissance de l’Indice des prix à la consommation ralentit

L’Indice des prix à la consommation (IPC) a grimpé de 3,1 % en juin par rapport à la même période en 2020, un taux qui montre que les prix continuent d’augmenter au pays, montrent les données de Statistique Canada dévoilées mercredi.

Cette hausse a cependant ralenti par rapport à celle de 3,6 % enregistré en mai dernier, par rapport au même mois un an plus tôt.

D’un point de vue mensuel, l’IPC a augmenté de 0,3 % entre mai et juin 2021, contre 0,5 % entre avril et mai 2021.

Grosso modo, les provinces de l’Atlantique (+3,5 à +5,3 %) et le Québec (+3,7 %) ont affiché des hausses de l’IPC supérieures à la moyenne canadienne, tandis que les provinces des Prairies (+1,8 à +2,9 %) et la Colombie-Britannique (+2,4 %) se maintiennent sous la moyenne, l’économie de ces provinces ayant plus de mal à se remettre de la pandémie. L’Ontario (+3,2 %), lui, suit de près la moyenne nationale.

La hausse de l’IPC canadien s’explique principalement par les prix des transports (+5,6 %) et du logement (+4,4 %) qui continuent à grimper d’un océan à l’autre.

En contrepartie, le prix d’une partie du panier d’épicerie tant à diminuer, a observé Statistique Canada.

«L'indice des prix des légumes frais a poursuivi sa tendance à la baisse en juin, celui-ci ayant reculé de 7,5 % d'une année à l'autre. Il s'agit de la baisse annuelle la plus marquée depuis mars 2017», a noté indiqué l’organisation dans son rapport mensuel, en soulignant aussi que le prix du bœuf est à la baisse, contrebalancé par une hausse pour le poulet.

