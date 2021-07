L’entraîneur des Sénateurs récompensé

Les Sénateurs d’Ottawa ont prolongé le contrat de leur entraîneur-chef D.J. Smith pour deux autres saisons, lui qui devait écouler la dernière année de son entente en 2021-2022.

La formation de l’Ontario en a fait l’annonce, mercredi. Les Sénateurs ont aussi ajouté une troisième année d’option, qu’ils pourront utiliser s’ils le désirent.

«Le travail d’équipe est la clé du succès dans chaque organisation, a indiqué le directeur général de l’équipe, Pierre Dorion, par voie de communiqué. Les capacités exceptionnelles de communication de D.J. avec les joueurs, le personnel d’entraîneurs et la direction représentent l’un de ses plus grands atouts. Il est constamment en mesure de préparer notre équipe pour jouer de manière physique et énergique, ce que nous voulons promouvoir comme étant notre identité. Il mérite amplement cette prolongation de contrat.»

Smith a vu sa troupe terminer à l’avant-dernier rang de la section Nord la saison passée, en raison d’un dossier de 23-28-5 bon pour 51 points. En deux campagnes à Ottawa, il a présenté une fiche de 48-62-17.

«D.J. est un élément important de notre vision à long terme, a mentionné le propriétaire Eugene Melnyk. C’est un travailleur acharné qui a fait un travail exceptionnel dans les deux dernières années afin de bâtir une équipe avec notre noyau de joueurs. Sa passion, son énergie et son positivisme ont permis d’instaurer une culture que nous voulons garder pour plusieurs années.»

Auparavant, il a œuvré chez les Maple Leafs de Toronto pendant quatre ans à titre d’instructeur adjoint. Dans les rangs juniors, Smith a été le pilote des Generals d’Oshawa, menant ceux-ci à la conquête de la coupe Memorial au printemps 2015.

