L’entreprise québécoise AddÉnergie s’allie au géant Mercedes-Benz

Le fabricant québécois de bornes électriques AddÉnergie a annoncé hier qu’il s’associait avec le constructeur automobile Mercedes-Benz Canada.

« C’est le début d’un partenariat. Ça fait déjà presque deux ans que l’on travaille avec Mercedes. On a électrifié la plupart de leurs concessionnaires au Canada avec des bornes commerciales », a déclaré au Journal Louis Tremblay, PDG d’AddÉnergie et de sa filiale FLO.

« Ils ont de beaux véhicules. Ils ont une qualité derrière ça, alors ça se marie bien avec notre marque », a ajouté le numéro un d’AddÉnergie.

Comme Tesla, Mercedes se lance dans l’électrique avec un modèle haut de gamme qui pourrait coûter près de 200 000 $, mais espère offrir par la suite des modèles plus accessibles.

Au Québec, les véhicules électriques les plus populaires sont la Chevrolet Volt, la Tesla Modèle 3, la Toyota Prius Prime, la Nissan Leaf et la Chevrolet Bolt, selon l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ).

Saint-Lambert, Saint-Bruno-de-Montarville, Bromont, Mont-Saint-Hilaire et Rosemère trônent au sommet de la liste des villes ayant le plus de véhicules électriques, toujours selon l’AVEQ.

Doubler la superficie

À ce jour, plus de 45 000 bornes de recharge ont été produites par AddÉnergie à Shawinigan. Cette année, quelque 20 000 bornes sortiront de l’usine.

« Récemment, on a annoncé que l’on doublait l’usine à Shawinigan. On ne l’a pas annoncé encore, mais on double notre siège social à Québec », a laissé tomber Louis Tremblay.

Bornes commerciales, bornes rapides, bornes résidentielles... l’entreprise de la Mauricie a le vent dans les voiles et a l’intention de garder ses racines.

« Notre cœur est au Québec. L’entreprise va rester au Québec encore très longtemps », a conclu M. Tremblay.

Rappelons qu’AddÉnergie a parmi ses actionnaires importants la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Investissement Québec (IQ) et le fonds new-yorkais Energy Impact Partners (EIP).