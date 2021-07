Les spiritueux québécois «étouffés» par Québec

Si les spiritueux québécois ont la cote depuis quelques années, ceux qui les produisent ont de gros reproches à faire à Québec. Quand ils vendent eux-mêmes une bouteille de gin, de vodka ou de rhum à 45 $ à la distillerie, l’État perçoit tout de même 20 $.

Cette taxe s’appelle la majoration de la SAQ. Et les 60 microdistilleurs du Québec voudraient bien la voir disparaître.

« Quand on vend à la SAQ, on n’a pas de problème avec ça, car on est distribué, entreposé, mis en marché, etc. Mais quand on vend nous-même, pourquoi Québec nous taxe ? » demande le président de l’Union québécoise des microdistilleries (UQMD), Jonathan Roy.

La taxe des miettes

Lui-même propriétaire de la distillerie Fils du Roy, il note que dans l’industrie, on appelle ça « la taxe des miettes ».

« Il nous reste juste des miettes quand on vend nous-même. On garde 30 % du prix de la bouteille, contre 85 % pour les microdistilleurs ailleurs au Canada », illustre-t-il.

La majoration de la SAQ n’est appliquée qu’aux spiritueux et pas à la bière, au vin ou au cidre vendus directement chez le producteur.

Croissance bloquée

« C’est injuste pour les microdistilleries », croit le président de l’UQMD.

Après des mois de travail avec le ministère de l’Économie, il a obtenu une baisse de 2 $ par bouteille de la majoration de la SAQ pour les trois mois de l’été 2021, ce qui est loin d’être suffisant à ses yeux.

« Ils nous ont promis de l’oxygène, mais franchement, ils continuent de nous asphyxier », assure Jonathan Roy. Pour survivre dans ce domaine, « il faut grossir, et pas de croissance sans oxygène ».

Du côté de Québec, on insiste pour dire que déjà, en mai 2019, « la SAQ a abaissé à 52,1 % la majoration pour les ventes de spiritueux à la propriété, une réduction de l’ordre de près de 2 % ».

L’UQMD répond qu’en 2021, le gouvernement avait « tous les éléments entre les mains pour prendre la bonne décision, mais ce ne fut pas le cas ».

Où vont les 45,50 $ pour une bouteille de gin Rocher Malin de 750 ml achetée à la distillerie ?