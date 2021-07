L'humour n'est pas noir et blanc

Les petits donneurs de leçons sont toujours en train d’inventer de nouvelles règles. Ce qu’on peut dire (ou pas), ce qu’on peut regarder (ou pas) et surtout, ce dont on peut rire (ou pas).

Robin DiAngelo

La nouvelle interdiction nous vient de Robin DiAngelo, l’auteure du best-seller White Fragility, grande spécialiste de la culpabilisation des vilains Blancs.

Elle affirme que c’est très vilain de faire des blagues sur des personnalités noires (parce que les Noirs sont opprimés depuis des siècles), mais qu’il n’y a aucun problème à faire des blagues sur des individus blancs (parce qu’ils sont des Blancs, tout simplement !).

Mais c’est quoi, cette morale idiote ?

ÉBÈNE ET IVOIRE

Robin DiAngelo a un nouveau livre à vendre, intitulé Nice Racism : How Progressive White People Perpetuate Racial Harm, qu’on pourrait traduire par « Gentil racisme : comment les Blancs progressistes perpétuent les blessures raciales ». En entrevue, elle a déclaré que le recours à l’humour (dans des émissions comme South Park et Les Simpsons) n’était qu’un prétexte pour permettre aux Blancs de pratiquer une forme de racisme acceptable.

Selon elle, l’humour doit toujours « frapper par en haut », c’est-à-dire, frapper les puissants, les riches et non pas frapper vers le bas, c’est-à-dire les opprimés, les marginalisés. Donc, on peut « taper sur les Blancs » mais pas « taper sur les Noirs ».

J’ai plusieurs questions pour Mme DiAngelo.

Puis-je faire une blague sur un Blanc... s’il est pauvre et opprimé ? Puis-je faire une blague sur un Noir... s’il est riche et puissant ?

Si la couleur de peau est le seul critère qui détermine sur qui on peut faire des blagues, ça veut dire que je peux faire des tonnes de blagues sur Jeremy Gabriel, mais pas sur Bill Cosby ?

Pourtant, il me semble que Bill Cosby mériterait qu’on le ridiculise dans un spectacle d’humour, bien plus qu’un jeune handicapé.

Une autre question pour Mme DiAngelo... Les humoristes noirs peuvent-ils faire des blagues sur un autre Noir ou ont-ils seulement le droit de rire des Blancs ? Les humoristes métis, nés d’une union entre un Blanc et un Noir, quand ils font des blagues sur leurs parents, ont-ils le droit de rire de leur parent noir ou seulement de leur parent blanc ?

Normand Brathwaite peut-il faire des blagues sur sa femme, Marie-Claude, qui est blanche et blonde comme les blés ? Ou est-ce que Mme DiAngelo considère qu’on ne peut attaquer que les hommes Blancs ?

Et est-ce que ça s’applique seulement aux Noirs ou à toutes les personnes « racisées » ?

Par exemple, est-ce que Martin Petit peut faire des blagues sur Sugar Sammy ? Est-ce que Sugar Sammy peut faire des blagues sur Mehdi Bousaidan ?

HUMOUR ROYAL

Si on a le droit de rire des riches et des puissants, ai-je le droit de faire des blagues sur la nouvelle gouverneure générale, Mary Simon, qui baragouine le français comme une vache espagnole ?

Après tout, c’est une personne de pouvoir, elle est chef de l’État canadien ! Elle est riche, elle va être payée 300 000 $ par année avec une pension à vie !

Est-ce que l’auteur et journaliste Michel Jean (qui est innu) peut faire des blagues sur Mary Simon (qui est inuite) ?

Le plus simple, ce serait que Mme DiAngelo publie un troisième livre pour préciser sa pensée.