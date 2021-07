Montréal: un homme vandalise plusieurs véhicules et prend la fuite au volant d'une autopatrouille

Après avoir vandalisé une série de véhicules, un homme s’est sauvé au volant d'une autopatrouille du Service de police de la Ville de Montréal et a terminé sa course dans un muret, mardi soir, dans l’arrondissement de Ville-Marie.

Vers 18h, plusieurs appels ont été faits au 911 pour signaler qu'un homme vandalisait des véhicules stationnés dans la rue Anderson, non loin de la rue de la Gauchetière. À leur arrivée sur les lieux, les policiers sont sortis de leur véhicule pour constater les dégâts. Pendant ce temps, le suspect a pris la fuite avec l’autopatrouille.

PHOTO AGENCE QMI, THIERRY LAFORCE

PHOTO AGENCE QMI, THIERRY LAFORCE

Sa course a toutefois été courte, puisqu'il a percuté un muret quelques mètres plus loin. Il a alors voulu s'enfuir à pied, mais a été arrêté quelques minutes plus tard.

Les enquêteurs sont sur place pour comprendre les circonstances des événements.

PHOTO AGENCE QMI, THIERRY LAFORCE