Police: une plainte déposée contre un masseur d’un spa de Brossard

Une jeune femme de 21 ans a déposé une plainte contre un massothérapeute qui aurait posé des gestes à caractère sexuel à son endroit alors qu’elle recevait un massage au SkySpa de Brossard.

« Je devais aller me faire masser pour me détendre et finalement je me suis fait tripoter », a noté Virginie Bruneau.

La jeune femme a choisi de raconter son traumatisme pour inciter d’autres femmes à porter plainte.

Samedi dernier, la résidente de Longueuil, sur la Rive-Sud, est allée au SkySpa pour se faire masser.

« Tout se passait bien, jusqu’à ce qu’il retire la couverte, la descende jusqu’au bas de mes fesses, et retire du même coup mes petites culottes... Il a par la suite commencé à me toucher les fesses », a confié Mme Bruneau.

Écoutez la revue de de l'actualité de Danny St Pierre et Carl Marchand sur QUB radio:

L’homme lui aurait ensuite massé le ventre et lui aurait « serré très fort les seins avec ses deux mains », a-t-elle soutenu.

« C’était très pénible, ça a été l’heure la plus longue de ma vie et c’était la deuxième fois de ma vie que j’allais me faire masser, donc au début, je ne savais pas trop si c’était normal », a poursuivi la jeune femme. C’est en racontant ce qu’elle a vécu à sa mère que Virginie Bruneau a compris qu’elle avait été victime d’une agression sexuelle.

« Le lendemain, j’ai appelé le SkySpa pour déposer une plainte, et j’ai aussi fait une plainte à la police », a-t-elle expliqué.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil a confirmé hier qu’une enquête était en cours.

Onde de choc

Pour Patrick Rake, président du groupe SkySpa, la nouvelle a créé une onde de choc au sein de l’entreprise.

« Je suis complètement estomaqué, choqué, ébranlé. Je n’en reviens pas que ça se soit passé à l’intérieur de nos murs », a laissé tomber celui qui a eu vent de l’agression alléguée hier.

Selon ce dernier, l’homme était un massothérapeute contractuel qui offrait des soins depuis quelques années à l’établissement de Brossard. Son contrat a été immédiatement rompu.

« C’est une situation qui est inacceptable. [Les massothérapeutes] savent que chez nous, c’est tolérance zéro », a ajouté M. Rake.

Quatre jours après les faits, Mme Bruneau affirme se sentir mieux depuis qu’elle a dénoncé ce qu’elle a vécu.

« J’espère pouvoir inspirer d’autres femmes à dénoncer. On est en 2021, il faut que ça change ! », a lancé celle qui dit avoir reçu de nombreux messages après avoir partagé son histoire sur les réseaux sociaux.