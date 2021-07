Quatre incendies suspects en 10 minutes à Boucherville

Au moins de quatre incendies d’origine suspecte ont été allumés par des suspects en l’espace de 10 minutes à Boucherville, en Montérégie, mercredi très tôt.

Entre 2 h 45 et 2 h 55, les suspects ont mis le feu à des portes de garage et conteneurs à déchets devant trois résidences situées dans des endroits différents et dans le parc Philippe-Musseaux.

Les résidences ciblées sont situées sur les rues Louis-Hébert, Hélène-Boullé et Philippe-Musseaux, a indiqué le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

Les pompiers ont pu maîtriser les flammes, évitant ainsi toute propagation.

Les scènes ont été protégées pour les enquêteurs qui devaient se déplacer sur les lieux en matinée, a précisé la police de Longueuil.

Quiconque a des informations sur les suspects derrière cette série d’incendies peut composer le 911 ou appeler de manière anonyme au 450 646-8500