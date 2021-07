Trois soldats arméniens tués dans des affrontements avec l'Azerbaïdjan

Erevan | Trois soldats arméniens ont été tués mercredi dans des affrontements avec les forces azerbaïdjanaises à la frontière entre les deux pays, l'accrochage le plus meurtrier depuis la fin de la guerre au Nagorny Karabakh.

Les tensions sont restées au plus haut entre les deux voisins du Caucase depuis la fin de ce conflit de six semaines à l'automne dernier qui a fait plus de 6500 morts et qui avait débouché sur une déroute militaire arménienne et un accord de cessez-le-feu parrainé par Moscou.

Ces derniers mois, plusieurs accrochages armés ont opposé Arménie et Azerbaïdjan à leur frontière commune, alors que Erevan accuse Bakou d'avoir «infiltré» son territoire pour prendre le contrôle de zones bordant le lac Sev, que se partagent les deux pays.

Les affrontements de mercredi, qui se poursuivent, ont eu lieu sur le segment nord-est de la frontière, en particulier près du village de Sotk.

Les forces arméniennes ont fait état de trois morts et deux blessés dans leurs rangs. L'Azerbaïdjan a rapporté que deux de ses soldats avaient été blessés.

Selon le ministère arménien des Affaires étrangères, les forces azerbaïdjanaises ont «lancé une offensive à 3 h 40 sur les positions arméniennes», à la suite de laquelle «des combats locaux ont eu lieu».

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a, pour sa part, indiqué que les combats ont commencé aux alentours de 00 h 50 et accusé les forces arméniennes d'avoir «utilisé des armes légères et des lance-grenades» pour faire feu sur ses positions.

«Nos unités ont pris les mesures nécessaires pour neutraliser les points de tir ennemis», a poursuivi le ministère azerbaïdjanais, disant avoir la situation «sous contrôle».

«Provocation»

Les deux camps se sont rejeté la responsabilité pour cette «provocation», comme lors des affrontements précédents.

«L'Azerbaïdjan pousse délibérément à une escalade de la situation alors que ses forces demeurent illégalement sur le territoire souverain de l'Arménie», a indiqué le ministère des Affaires étrangères arménien.

«L'Arménie porte entièrement la responsabilité pour l'escalade des tensions à la frontière», a de son côté affirmé le ministère de la Défense azerbaïdjanais. Celui des Affaires étrangères a promis de «réagir de manière décisive aux atteintes à l'intégrité territoriale du pays».

Dans un autre communiqué, Bakou a indiqué que les combats se poursuivaient, malgré une proposition de cessez-le-feu à la frontière de la part de la Russie, qui joue un rôle de médiateur entre les deux pays.

«L'Arménie continue d'aggraver la situation et tire sur les positions de l'armée azerbaïdjanaise avec un tank et des mortiers de 120 mm», a affirmé le ministère de la Défense de Bakou.

Tout en demandant un soutien militaire de son allié russe, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian avait dit en mai vouloir trouver un accord pour résoudre les différends frontaliers par «des moyens diplomatiques, et non par des mouvements de troupes».

De son côté, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev avait déclaré le même jour que le moment était venu pour les deux rivaux de commencer à travailler sur un accord de paix, appelant à «minimiser les risques».

Malgré ces déclarations de bonne volonté, les affrontements se sont multipliés ces dernières semaines, faisant craindre une résurgence du conflit entre les deux pays.

Le 23 juillet, un soldat azerbaïdjanais avait été tué et trois soldats arméniens blessés après des échanges de tirs, après la mort quelques jours auparavant d'un soldat arménien, tué dans des affrontements similaires.

En mai, six soldats arméniens avaient été capturés par les forces azerbaïdjanaises dans une zone frontalière entre les deux pays.