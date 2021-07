Un adolescent porté disparu sur la Rive-Sud de Montréal

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) recherche Yemi-Joshua Fashola, âgé de 14 ans.

Il a été vu pour la dernière fois, le lundi 26 juillet 2021 vers 19h, à Longueuil, dans le secteur de Saint-Hubert. Il pourrait se trouver sur la Rive-Sud de Montréal.

Au moment de sa disparition, Yemi-Joshua portait un short bleu pâle, un chandail gris et des souliers de marque Converse noirs. Il aurait aussi avec lui une paire de patins à roues alignées gris et vert.

Le jeune homme mesure 5 pieds et 8 pouces (1 m 73) et pèse environ 155 livres. Il a les cheveux et les yeux bruns et s’exprime en français.

Le SPAL a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Le SPAL sollicite votre aide afin de retrouver ce jeune homme. Toute personne apercevant Yemi-Joshua est priée de contacter le 911 immédiatement.