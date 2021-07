Opéré pour une hernie, Pier-Olivier Lestage veut impressionner les Seahawks

Pier-Olivier Lestage s’attirait les éloges lors des entraînements printaniers des Seahawks, quand une opération pour une hernie sportive a freiné ses ardeurs. Remis sur les rails, le joueur de ligne offensive entend reprendre là où il a laissé à Seattle, espérant se tailler un poste avec l’équipe au terme du camp d’entraînement.

L’ancien des Carabins de l’Université de Montréal avait été la cible à quelques reprises de commentaires flatteurs de l’entraîneur-chef Pete Carroll à son endroit, autant lors du camp des recrues que du minicamp en présence des vétérans.

Or, le 15 juin, l’équipe et Lestage ont statué qu’il valait mieux l’opérer. Le garde a ainsi dû arrêter prématurément, mais il était préférable de le voir dans une meilleure forme au camp d’entraînement, où son avenir avec l’équipe se dessinera.

« Je suis une recrue qui n’a pas été repêchée, donc j’ai des preuves à faire. C’est une possibilité que je me fasse retrancher, donc je veux autant que possible être à 100 % pour montrer dès les premiers jours que j’ai ma place dans cette équipe-là », a souligné Lestage avant de mettre le cap sur Seattle.

Légère attente

Avant de quitter Montréal, Lestage espérait qu’il aurait le feu vert de l’équipe médicale des Seahawks pour sauter sur le terrain dès le premier entraînement, ce qui n’a finalement pas été le cas.

« Dans le pire des cas, on parle de quelques journées avant que je sois à 100 %. Je n’ai rencontré aucun problème avec la réhabilitation. Tout s’est bien passé et il n’y a eu aucune complication. Je ne m’attends pas à manquer trop de football », a-t-il souligné.

Pour Lestage, ce premier camp ne sera pas de la tarte, lui qui n’a pu s’entraîner à plein régime lors des dernières semaines. Il assure cependant qu’il se sent d’attaque.

« Ça fait six semaines que je ne me suis pas entraîné à 100 %, mais j’ai confiance en mes capacités. Je sais que je suis un bon joueur de football et il y a une raison pour laquelle je suis rendu là. Je vais jouer comme j’en suis capable et tout devrait bien se passer », a-t-il expliqué.

Mélange d’émotions

Si plusieurs joueurs préfèrent cacher leur nervosité avant un moment déterminant pour la suite de leur carrière professionnelle, Lestage ne se gêne pas pour dire qu’une certaine nervosité l’habite.

« Je suis excité et stressé. Je vis plusieurs émotions parce que c’est mon premier camp professionnel, qui en plus se passe dans la grande ligue avec une très bonne équipe. J’ai hâte de montrer ce que je suis capable de faire. »

« J’ai hâte de vivre cette expérience. Le football est ma passion et de jouer dans la meilleure ligue au monde, c’est ce que j’ai voulu faire toute ma vie », a-t-il lancé.

Les Seahawks seront en action dans le cadre de matchs préparatoires qui seront déterminants pour Lestage, les 14, 21 et 28 août contre les Raiders, les Broncos et les Chargers.