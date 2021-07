[EN DIRECT] Le marché des joueurs autonomes s'ouvre

C'est aujourd'hui, à midi, que s'est ouvert le marché des joueurs autonomes dans la LNH. Plusieurs gros noms tenteront ainsi de décrocher le gros lot avec une nouvelle formation.

Voici les ententes et les transactions qui retiennent l'attention.

David Savard s'amène à Montréal

AFP

Le défenseur québécois David Savard s’est entendu avec le Canadien sur un contrat de 4 saisons lui rapportant une moyenne de 3,5 M$ par année.

Par ailleurs, le Canadien de Montréal a également accordé mercredi un contrat d'un an et de 950 000 $ à l'attaquant Cédric Paquette.

Photo d'archives Ben Pelosse

Dougie Hamilton fait sauter la banque

AFP

Les Devils du New Jersey ont mis la main sur l’un des joueurs autonomes les plus convoités, mercredi, en offrant un contrat de sept saisons au défenseur Dougie Hamilton.

Les détails financiers n’avaient toujours pas été révélés au moment d’écrire ces lignes, mais selon le journaliste et ancien joueur Nick Kypreos, l’arrière de 28 ans empochera plus de 60 millions $.

Hamilton s’est véritablement établi comme l’un des meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue nationale durant les deux dernières saisons, connaissant des campagnes de 40 et 42 points, respectivement en 47 et 55 matchs, avec les Hurricanes de la Caroline.

Choix de première ronde (neuvième au total) des Bruins de Boston en 2011, Hamilton a été échangé à deux occasions depuis le début de sa carrière. La formation du Massachusetts l’a d’abord envoyé aux Flames de Calgary en juin 2015. L’organisation de l’Alberta l’a ensuite échangé aux Hurricanes, trois années plus tard.

En 341 duels dans le circuit Bettman, Hamilton a amassé 341 points. Il se joindra maintenant aux Devils, une équipe désespérément à la recherche d’un quart-arrière à la ligne bleue depuis quelques années.

Zach Hyman se joint aux Oilers

AFP

L’attaquant Zach Hyman quittera les Maple Leafs de Toronto afin de se joindre aux Oilers d’Edmonton, qui lui accorderont un contrat de sept ans, mercredi.

Selon le réseau TSN, l’athlète de 29 ans touchera annuellement 5,5 millions $ en moyenne. Une clause de non-mouvement pour les cinq premières années est incluse dans le pacte; celle-ci sera modifiée pour les deux dernières saisons.

Hyman a récolté 15 buts et 18 mentions d’aide pour 33 points en 43 affrontements lors de la plus récente campagne. Il a été limité à un filet en sept parties durant la série de premier tour face au Canadien de Montréal.

Le choix de cinquième tour, le 123e au total, des Panthers de la Floride en 2010 a amassé 185 points en 345 duels en carrière, lui qui a atteint le plateau des 20 buts au cours des deux saisons précédant celle de 2020-2021.

Tyson Barrie s'entend avec les Oilers

Les Oilers d’Edmonton ont également conclu une entente de trois ans évaluée à 13,5 millions $ avec le défenseur Tyson Barrie.

Ainsi, il s'agit d'une moyenne annuelle de 4,5 millions $, selon TSN.

Barrie a dominé les arrières de la Ligue nationale avec 48 points en 2020-2021. À sa première année avec le club albertain, il a touché la cible huit fois en 56 parties, affichant un différentiel de +4. L’ancien de l’Avalanche du Colorado et des Maple Leafs de Toronto revendique 394 points en 610 matchs à vie dans le circuit Bettman.

La 64e sélection du repêchage 2009 avait signé pour un an et 3,75 millions $ avec les Oilers en octobre dernier.

Charles Hudon opte pour le Lightning

Photo d'archives, Martin Chevalier

Certains anciens du Canadien de Montréal ont fait leurs valises à l’occasion de l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey (LNH), mercredi, à commencer par le Québécois Charles Hudon.

Selon l’informateur de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie, Hudon poursuivra sa carrière avec le Lightning de Tampa Bay, du moins pour la prochaine saison. Le club n’a toutefois pas confirmé l’information et les détails de l’entente ne sont pas connus.

Charles Hudon va poursuivre sa carrière dans la LNH et jouera la saison prochaine dans l’organisation du @TBLightning @TVASports — Renaud Lavoie (@renlavoietva) July 28, 2021

Hudon, qui était devenu joueur autonome, a disputé la dernière campagne avec le Lausanne HC, en première division suisse. Il a totalisé 15 buts et 32 points en 33 parties, montrant un différentiel de +17.

En 125 parties avec le Canadien, il a amassé 14 buts et 41 points. Après une saison intéressante au point de vue offensif en 2017-2018, Hudon a glissé dans l’échiquier de l’équipe, passant finalement la majorité de la saison 2019-2020 avec le Rocket de Laval.

Valse de gardiens entre les Leafs et les Hurricanes

Photo d'archives Martin Chevalier

Frederik Anderson avec les Hurricanes de la Caroline, Braden Holtby avec les Stars de Dallas, Martin Jones avec les Flyers de Philadelphie et Laurent Brossoit avec les Golden Knights de Vegas.

La valse des gardiens a été mouvementée, mercredi, à l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey.

Et la danse ne faisait que commencer en début d’après-midi alors que Jaroslav Halak et les Canucks de Vancouver, entre autres, semblaient sur le point de s’entendre.

Anciennement des Maple Leafs de Toronto, Anderson a pour sa part conclu un contrat de deux ans pour une valeur totale de 9 millions $ avec les Hurricanes. Petr Mrazek pourrait quant à lui quitter la Caroline pour se joindre aux Maple Leafs. Les Hurricanes ont aussi embauché Antti Raanta en lui faisant signer un pacte de deux ans.

AFP

Holtby, dont le contrat a été racheté par les Canucks de Vancouver, s’est entendu pour un an avec les Stars pour un salaire de 2 millions $. Jones a déniché un contrat similaire avec les Flyers.

Concernant Brossoit, il se joint aux Golden Knights par le biais d’une entente de deux ans pour 4,65 millions $. Rappelons que la formation de Vegas a échangé le Québécois Marc-André Fleury, mardi, aux Blackhawks de Chicago. Brossoit devrait ainsi être l’auxiliaire de Robin Lehner chez les Golden Knights.

Mikael Granlund demeure à Nashville

AFP

L’attaquant Mikael Granlund a testé le marché des joueurs autonomes seulement pour retourner avec les Predators de Nashville pour quatre saisons.

Selon le réseau Sportsnet, l’athlète de 29 ans empochera 5 millions $ par saison.

Granlund avait connu du succès en début de carrière avec le Wild du Minnesota, amassant entre autres 67 points en 77 matchs durant la saison 2017-2018. Il avait été échangé aux Predators la saison suivante, en retour de Kevin Fiala.

Le Finlandais n’a toutefois jamais été en mesure de répéter cette production avec la formation du Tennessee, lui qui a connu des saisons de 30 et 27 points lors des deux dernières campagnes.

En 591 matchs dans la Ligue nationale, il a inscrit 379 points.

Blake Coleman trouve preneur

Martin Chevalier / JdeM

L’attaquant Blake Coleman poursuivra sa carrière avec les Flames de Calgary, qui lui ont accordé un contrat de six ans et de 4,9 millions $ en moyenne par année, mercredi.

C’est ce qu’ont indiqué plusieurs sources, dont la chaîne TVA Sports, à l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Coleman a soulevé la coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay au cours des deux dernières saisons. En 2020-2021, il a excellé à divers égards, récoltant 31 points en 55 rencontres et affichant un différentiel de +15. Il a ajouté 11 points en 23 matchs éliminatoires.

Auparavant, l’Américain a joué avec les Devils du New Jersey à compter de 2016-2017, offrant deux productions supérieures à 20 buts

Le Wild ajoute un défenseur

AFP

Le Wild du Minnesota s’est entendu avec le défenseur Alex Goligoski sur les termes d’un contrat d’une saison, mercredi.

L’athlète de 35 ans empochera 5 millions $.

Le vétéran de 14 saisons dans la Ligue nationale a passé les cinq dernières dans l’organisation des Coyotes de l’Arizona, où il a obtenu 152 points en 362 matchs, tout en maintenant un différentiel de -37.

Sélectionné durant la deuxième ronde (61e au total) du repêchage de 2004 par les Penguins de Pittsburgh, Goligoski a joué 177 matchs avec la formation de la Pennsylvanie, avant d’en jouer 385 autres avec les Stars de Dallas, pour finalement se joindre aux Coyotes. Il a obtenu 429 points pendant ce parcours.

Ryan Suter se déplace au Texas

AFP

Quelques jours à peine après avoir vu son contrat racheté par le Wild du Minnesota, le défenseur Ryan Suter a apposé sa signature au bas d’un contrat de quatre saisons avec les Stars de Dallas, mercredi.

L’athlète de 36 ans recevra un salaire annuel moyen de 3,65 millions $ par saison, a confirmé la formation du Texas.

La saison dernière, Suter a amassé 19 points en 56 matchs, lui qui a tout de même maintenu une moyenne de temps de jeu de 22 min 11 s par match.

«Ryan est un vrai professionnel et sera un bon ajout à notre top 4, a affirmé le directeur général des Stars, Jim Nill, par voie de communiqué. Il a une grande influence sur un match grâce à ses capacités de créer un jeu et son calme. Il peut jouer dans toutes les situations et en tant que vétéran de 16 saisons, son expérience sera un bon ajout à notre vestiaire.»

En 1198 matchs en carrière dans le circuit Bettman, Suter a obtenu 607 points, principalement avec le Wild, mais aussi avec les Predators de Nashville, qui l’avaient choisi avec le septième tour de parole du repêchage de 2003.

Evgenii Dadonov change d’équipe

AFP

Les Sénateurs d’Ottawa ont échangé mercredi le joueur d’avant Evgenii Dadonov aux Golden Knights de Vegas, obtenant en retour le défenseur Nick Holden et un choix de troisième tour au repêchage de 2022.

Dadonov aura joué seulement une saison dans la capitale fédérale. En 2020-2021, il a amassé 13 buts et sept mentions d’aide pour 20 points en 55 matchs. Précédemment, il a évolué avec les Panthers de la Floride pendant trois années, franchissant le cap des 25 buts à chaque occasion.

Pour sa part, Holden a passé les trois plus récentes campagnes au Nevada. Cette année, le joueur de 34 ans a obtenu deux aides en 17 sorties, ajoutant sept points en 15 duels éliminatoires. Il a enfilé l’uniforme 513 fois en carrière dans la Ligue nationale.

Sam Gagner ne fera pas ses valises

AFP

L’attaquant Sam Gagner demeurera chez les Red Wings de Detroit, qui lui ont consenti un nouveau pacte d’un an, mercredi avant-midi, peu avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

La valeur de l’entente n’a pas été précisée. La saison passée, le hockeyeur de 31 ans a touché 850 000 $.

Gagner a ainsi renoncé à tenter sa chance auprès d’autres formations. En 2020, 2021, il a récolté sept buts et huit mentions d’aide pour 15 points en 42 affrontements. Le vétéran compte 886 duels du calendrier régulier à son actif. Sixième choix en tout au repêchage de 2007, il a amassé 171 buts et a porté l’uniforme de six organisations.

Calvin Pickard non plus

Le gardien Calvin Pickard a eu droit à la même faveur que Gagner, ayant signé une nouvelle entente d’un an avec le club.

AFP

Au cours de la dernière campagne, il a participé à six rencontres à Detroit, présentant une fiche de 2-1-1, une moyenne de buts alloués de 3,16 et un taux d’efficacité de ,874. Il a compété un contrat de deux ans et de 1,5 million $.

Pickard a aussi joué pour l’Avalanche du Colorado, les Maple Leafs de Toronto, les Flyers de Philadelphie et les Coyotes de l’Arizona depuis ses débuts dans la ligue en 2014-2015.

Nikita Zadorov échangé aux Flames

AFP

Les Blackhawks de Chicago ont échangé le défenseur russe Nikita Zadorov aux Flames de Calgary, mercredi.

Selon le site The Athletic, la formation albertaine a cédé en retour un choix de troisième tour au repêchage de 2022, sélection obtenue des Maple Leafs de Toronto dans la transaction impliquant le gardien David Rittich la saison dernière.

Zadorov, 26 ans, a été choisi au 16e rang de l’encan amateur de 2013 par les Sabres de Buffalo. Il a inscrit un but et sept mentions d’aide en 55 matchs lors de la plus récente campagne.

L’arrière moscovite compte 411 rencontres du calendrier régulier à son actif. Il a accumulé 83 points, dont 23 filets.

Ethan Bear s’en va dans le sud-est des États-Unis

Photo d'archives Martin Chevalier

Les Hurricanes de la Caroline ont acquis mercredi le défenseur Ethan Bear des Oilers d’Edmonton, cédant en retour l’attaquant Warren Foegele.

Bear, 24 ans, a totalisé deux buts et six mentions d’aide en 43 rencontres au cours de la dernière campagne, tout en maintenant un différentiel de -1. Choix de cinquième tour, le 124e en tout, au repêchage de 2015, il a disputé 132 parties du calendrier régulier en carrière et a accumulé 33 points.

De son côté, Foegele a inscrit 10 filets et autant d’aides pour 20 points en 53 matchs en 2020-2021. Il a ajouté deux points en 10 affrontements éliminatoires. L’Ontarien de 25 ans a été une sélection de troisième ronde, la 67e au total, en 2014.

