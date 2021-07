Nicole Grothé Brosseau





C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Nicole Grothé Brosseau, épouse de Hubert N. Brosseau, survenu le 22 juillet 2021, à l'âge de 82 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Nicolas R. Brosseau (France Bonlieu), André P. Brosseau (Catherine Lovi), Monique Brosseau, Christian G. Brosseau (Stéphanie Caron), ses petits-enfants Isabelle, Philippe, Valérie, Olivier, Antoine, William, Chloé, Romy et Julien, ses arrière-petits-enfants Ophélie et Georges, et son frère Raymond Grothé (Louise Bach).La famille recevra vos condoléances le mardi 3 août de 14h à 17h et de 18h à 20h au complexe funéraire:L'accueil se fera dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.La famille remercie chaleureusement le personnel du CHUM pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathies peuvent se traduire par un don in memoriam à la Fondation du CHUM.