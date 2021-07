Air Canada: des vols directs vers la Floride depuis Québec

Les voyageurs de la région de Québec pourront se rendre à Fort Lauderdale et à Orlando en vol direct depuis l’aéroport international Jean-Lesage à partir du mois de novembre, a annoncé Air Canada, jeudi.

La compagnie aérienne a également annoncé la reprise de ses vols vers le Mexique et la République dominicaine, ainsi qu’une augmentation de la fréquence vers ces destinations, dès le mois de décembre.

Ainsi, des vols vers Fort Lauderdale seront offerts jusqu’à quatre fois par semaine. Pour la destination d’Orlando, il y aura un vol par semaine. Les dessertes vers le Mexique et la République Dominicaine auront lieu, quant à elles, deux fois par semaine. Les vols seront exploités par Air Canada Rouge.

Cette nouvelle survient alors que les restrictions de voyages s'assouplissent après une pandémie qui dure depuis près de 18 mois.

«Ça fait longtemps [que l’on sent] qu’il y a un désir de voyager et particulièrement pour l’hiver qui s’en vient», indique Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, chez Air Canada.

Les dessertes vers Punta Cana et Cancún avaient commencé en décembre 2019, peu avant que la crise sanitaire sévisse. Les vols depuis Québec avaient lieu une fois par semaine.

Forte demande

«Les résultats étaient très satisfaisants et on avait l’objectif d’agrandir notre présence pour ces deux [destinations]», poursuit M. Galardo.

Malgré les difficultés à voyager à l’échelle internationale dans les derniers mois, Air Canada est confiante que les voyageurs seront au rendez-vous.

«On a déjà des signaux pour l’hiver qui disent que les Québécois et les Canadiens ont le désir de voyager vers sud et Cancún et Punta Cana connaissent une forte croissance dans la demande», fait valoir le représentant d’Air Canada.

Le nombre de vols hebdomadaires pour ces deux destinations pourrait même être revu à la hausse, si la demande le justifie. Il est déjà possible d’acheter des billets d’avion pour tous ces nouveaux vols.

Les voyageurs qui ont dû annuler un voyage et qui veulent se prévaloir d’un remboursement ou qui ont un crédit chez Air Canada pourront l’appliquer sur ces nouveaux services.

L’aéroport international Jean-Lesage recommencera à accueillir des vols internationaux dès le 9 août.