Conflit de travail: les ingénieurs de la Ville de Montréal acceptent l’offre «finale»

Les 550 membres du Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal (SPSPEM), en grande majorité des ingénieurs, ont approuvé l’offre de la Ville.

Déposée par la Ville, le 9 juillet, l’offre «finale» a été approuvée lors d’une assemblée générale qui s’est tenue mercredi.

«Les membres du SPSPEM ont majoritairement voté en faveur de l’offre globale et finale proposée par la Ville, a indiqué la présidente Marie-Eve Dufour. Nous prendrons les prochaines semaines pour finaliser les détails de la négociation et nous avons bon espoir que nous pourrons signer une entente de principe prochainement.»

De son côté, la mairesse de Montréal a parlé d’une «Excellente nouvelle».

«Je me réjouis de l’entente conclue avec le SPSPEM pour le renouvellement de leur convention collective, a-t-elle fait savoir. Ce renouvellement démontre bien notre volonté de valoriser les employé-es de la ville, tout en assurant une saine gestion municipale.»

Des avancées considérables ont été réalisées au cours des dernières semaines. Parmi les plus importantes, on retrouve la refonte complète de la structure salariale, comprenant une augmentation significative pour l’ensemble des membres et la reconnaissance de la qualification des employés possédant une expertise de pointe dans leur domaine, une des principales revendications du syndicat, peut-on lire dans un communiqué émis par la Ville.

«Le résultat auquel nous sommes parvenus démontre bien l’importance que nous accordons à offrir des conditions de travail stimulantes à la hauteur du potentiel et du talent de nos employés», a ajouté Benoit Dorais, président du comité exécutif, responsable des finances, du capital humain, des affaires juridiques et de l’évaluation foncière, ainsi que de la performance organisationnelle.

Le comité exécutif de la Ville devra approuver les modalités de la nouvelle convention collective.