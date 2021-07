COVID-19: l’Ontario de retour aux 200 cas quotidiens

Lentement mais sûrement, le nombre de cas de COVID-19 au pays ne cesse d’augmenter. C’est le cas en Ontario où plus de 200 cas ont été rapportés pour la première fois depuis le 7 juillet.

Les autorités de la province la plus populeuse ont confirmé jeudi 218 nouvelles contaminations de COVID-19 et trois décès de plus. Les régions de Toronto et de Peel sont les plus affectées dans la province avec 38 cas de plus, suivies d’Hamilton avec 25, Waterloo avec 19 et Grey Bruce avec 13.

Néanmoins, la vaccination dans la province a atteint une étape importante, avec 80 % des Ontariens qui ont reçu au moins une dose.

«Cette réalisation nous rapproche un peu plus de nos objectifs de vaccination pour sortir de la feuille de route pour la réouverture et un retour à la normale», a indiqué la ministre de la Santé de l’Ontario, Christine Elliott, sur Twitter.

Cette nouvelle marque était l’un des critères pour parvenir à une nouvelle étape du plan de déconfinement de la province. En l'occurrence, d’autres restrictions pourraient être levées, possiblement dès le 6 août.

«À l'heure actuelle, le variant Delta est responsable dans la majorité des cas signalés à l'échelle national», a souligné l'administratice en chef de la santé publique du Canada la Dre Theresa Tam.

«Peu importe quel variant du SARS-CoV-2 prédomine dans une région donnée, nous savons que la vaccination, de concert avec les mesures de santé publique et les précautions individuelles, continue de fonctionner pour réduire la propagation de la COVID-19», a-t-elle ajouté.

La Dre Tam a aussi rappelé que «l'administration de la première et de la seconde dose des vaccins contre la COVID-19 va de bon train au pays dans l'optique d'obtenir une immunisation étendue, forte et durable en vaccinant une forte majorité des personnes admissibles partout au Canada».

Le Québec au-dessus de la barre de 100 cas

À l’instar de l’Ontario, le Québec poursuit sa hausse de nouveaux cas quotidiens, avec 138, jeudi.

«La situation épidémiologique au Québec est relativement stable. On continue de suivre de près l’ensemble des régions, groupes et tranches d’âge. La Mauricie enregistre une hausse de nouveaux cas depuis deux jours. Il ne faut pas baisser la garde. On ne lâche pas, chaque vaccin fait la différence !» a partagé Christian Dubé, sur Twitter.

La situation au Canada