États-Unis : soit vaccins, soit tests et masques pour les employés fédéraux

Joe Biden a pris une série de mesures pour doper la vaccination aux États-Unis, parmi lesquelles l’obligation pour des millions d’employés fédéraux soit d’être vaccinés, soit de se plier à une série de contraintes, selon un communiqué de la Maison-Blanche jeudi.

• À lire aussi: Google et Facebook n’accepteront que des employés vaccinés dans leurs locaux

• À lire aussi: L’État de New York prend à son tour des mesures pour vacciner ses fonctionnaires

Les employés fédéraux non vaccinés auront ainsi l’obligation de porter le masque en continu, et ce même dans les zones où la circulation de la COVID-19 est faible, et de se soumettre à des tests réguliers, une ou deux fois par semaine.

Ils seront aussi limités dans leurs déplacements, selon ce communiqué, diffusé peu avant une allocution du président américain.

Sans aller jusqu’à l’obligation vaccinale pure et simple, il s’agit toutefois d’un changement de cap pour l’administration Biden qui jusqu’ici se refusait à associer toute idée de contrainte à la vaccination, insistant davantage sur la responsabilité individuelle et les messages d’encouragement.

L’État fédéral emploie 4 millions de personnes, dont 2 millions de civils.

Pour ce qui concerne les militaires, le président américain demande à l’armée de réfléchir à « comment et quand » ajouter le vaccin contre la COVID-19 à la liste des vaccins obligatoires pour les militaires.

Joe Biden appelle par ailleurs les autorités locales à verser 100 dollars à toute personne se faisant vacciner, en puisant pour cela dans les fonds d’urgence débloqués pour faire face à la pandémie.

Les États-Unis tentent de relancer une campagne de vaccination qui, après des débuts tonitruants, a tendance à se tasser, alors même que la diffusion très rapide du variant Delta inquiète les autorités sanitaires.