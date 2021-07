Explosion des ventes de caravanes portées

Avec une augmentation des ventes de plus de 30 %, le segment des caravanes portées a lui aussi profité des effets de la pandémie.

« Je considère que nous vivons une excellente saison, d’expliquer Marco Boudreault de E. Boudreault VR, une entreprise spécialisée dans la vente de ces caravanes à Québec. Nous sommes présentement en rupture de stock. Pour les prochains arrivages dans les prochains mois, jusqu’au temps des Fêtes, les unités sont déjà vendues. Nous sommes déjà en train de vendre pour la saison prochaine. »

Pour ce spécialiste, une telle situation, c’est du jamais vu.

« Il faut bien comprendre que la caravane portée était un produit méconnu par plusieurs amateurs de camping. Souvent, les autres concessions n’en gardaient pas en inventaire. Personnellement, je crois que pour vendre ces produits, il faut en avoir sur place. Nous avons décidé de prendre les grands moyens en en gardant sur place. C’est ce qui explique en grande partie l’augmentation de nos ventes. Le produit est plus connu. Il répond beaucoup aux attentes des gens qui veulent changer leurs habitudes de camping. Ce n’est pas le produit à acheter pour des gens qui veulent demeurer stationnaires longtemps, comme ceux qui passent l’hiver en Floride. Mais, si vous êtes un amateur de plein air et que vous désirez vous déplacer plus facilement, visiter les États-Unis lorsque les frontières seront ouvertes, par exemple, c’est l’outil idéal. »

L’utilisation d’une telle caravane permet en effet de vous retrouver n’importe où, dans les centres-villes, tout en étant continuellement chez vous, dans vos affaires personnelles. C’est une façon de personnaliser vos besoins et de voyager en toute liberté.

LE GOÛT DES CONSOMMATEURS

Questionné à savoir sur quel modèle les consommateurs arrêtaient leur choix, voici ce que le spécialiste nous a répondu.

« Étonnamment, je vous dirais que chez nous, le modèle Northern Lite, une caravane portée quatre saisons, a fait un tabac. Selon le manufacturier, nous avons été les premiers au Canada à être en rupture de stock. Les gens ont arrêté leur choix sur des grosses unités, avec passablement d’options, des modèles qui se vendent entre 65 000 $ et 82 000 $. J’en ai vendu beaucoup à une nouvelle clientèle qui a choisi ce moyen pour se loger durant la pandémie. »

Il fallait absolument savoir qui composait cette nouvelle clientèle dont M. Boudreault parlait.

« J’en ai vendu à des gens qui travaillent sur la construction et qui devaient se rendre à l’extérieur du Québec. Avec la pandémie, il était plus complexe pour eux de se loger et de se nourrir. Avec leur caravane, ils peuvent se loger près du chantier, demeurer dans leurs effets personnels et la fin de semaine, la caravane peut servir pour des sorties en famille. Ils peuvent aussi s’en servir pour leurs sorties de chasse ou de pêche. J’ai vraiment eu beaucoup de gens qui ont acheté des unités dans le but de mixer les deux utilisations. Aussi, plusieurs amateurs qui possédaient de grosses unités ont décidé de diminuer de grosseur. Ils conservent ainsi un équipement qui peut satisfaire leurs besoins, grâce aux nombreuses options qui sont offertes dans les modèles. »

LE CHOIX DU VÉHICULE ET PLUS

Le choix de votre caravane portée va vous aider à choisir adéquatement la camionnette répondant à vos besoins.

« Je dirais que si on va dans la grosse caravane portée quatre saisons, je dirais qu’une camionnette 2500 est un minimum. En revanche, si les gens choisissent une caravane qui est moins lourde, comme la Travel Lite, on peut utiliser une camionnette 1500. Donc, le consommateur n’a pas besoin d’une grosse camionnette. Mais, si jamais un acheteur se présente chez nous avec un véhicule 1500 et qu’il veut absolument avoir une caravane portée quatre saisons de Northern Lite, je ne pourrai pas lui vendre. »

Tout comme tous les autres modèles de caravanes, il est préférable de faire son choix de l’unité que l’on désire, avant d’acheter le véhicule tracteur.

« Il est certain que nous sommes souvent confrontés à ce problème. Parfois, des gens se présentent chez nous en disant vouloir acheter absolument une quatre saisons, mais ils n’ont pas le bon véhicule. S’ils veulent vraiment l’avoir, ils devront changer leur véhicule qu’ils viennent tout juste d’acheter, ce qui implique une perte monétaire importante. Donc, je dirais aux gens intéressés de commencer par choisir leur unité et se trouver une camionnette adaptée à leurs besoins par la suite. »

Malheureusement, cette année, nous vivons une pénurie de camionnettes chez les différents concessionnaires.

« Trop souvent, en réaction à la pénurie, les gens achetaient le premier camion venu. Malheureusement, trop souvent, il ne convient pas à ce qu’ils voulaient faire. »

Il ne faut pas oublier que si vous avez l’intention de tirer une remorque avec un bateau à bord ou tout autre équipement, cela entre aussi en ligne de compte.

« La longueur de la boîte est aussi importante parce qu’il faut que la charge soit sur l’essieu du camion, sinon, le conducteur va vivre avec un effet de levier du devant du camion, compliquant les manœuvres de conduite et de freinage. Le mariage de la caravane avec le camion est très important. Les attaches et les ancrages doivent être vraiment de bonne qualité pour assurer une bonne stabilité et que la caravane sera bien retenue à sa place. Malheureusement, les gens vont hésiter à acheter des ancrages de qualité, ce que je ne comprends pas. Ils investissent souvent plus de 100 000 $ pour leur unité et ils lésinent pour quelques centaines de dollars pour les ancrages. Souvent, c’est la différence entre une conduite sécuritaire et des effets de tangage et de chaise berçante », de conclure l’expert.