Joueurs autonomes: une situation pour le moins intrigante chez les Bruins

Les Bruins de Boston ont été passablement actifs durant la journée d’ouverture du marché des joueurs autonomes, mercredi, et l’une de leurs acquisitions en a fait sourciller quelques-uns.

Le directeur général Don Sweeney a accordé un contrat de quatre ans et 20 millions de dollars au gardien Linus Ullmark, tandis que Tuukka Rask est actuellement libre comme l’air. Même s’il a refilé Daniel Vladar aux Flames de Calgary, il a semé le doute chez les partisans de l’équipe, surtout chez les admirateurs de Rask. Avec Jeremy Swayman dans le portrait, qu’arrivera-t-il lorsque le Finlandais sera rétabli de sa déchirure à la hanche ayant nécessité une opération, soit dans quelque cinq ou six mois?

Mais encore faut-il en arriver à une entente avec le vétéran de 34 ans qui a terminé un pacte de huit ans et de 56 millions de dollars. Interrogé sur la suite à donner au dossier des gardiens, Sweeney s’est gardé toutes les portes ouvertes.

«Présentement, je vois que nous misons sur des éléments extrêmement forts à cette position, a-t-il mentionné aux médias, comme le rapporte le réseau NESN. Jeremy nous donne une marge de manœuvre. Il pourrait être le meilleur gardien et nous montrerait qu’il y a peu d’équipes choisissant le ménage à trois. Également, nous aurions l’opportunité, si on devait rétrograder Jeremy [à la Ligue américaine], de se rendre en séries en faisant jouer le meilleur. Dans un scénario hypothétique, on aurait Linus et Tuukka ici, mais je pense que nous sommes préparés à toute éventualité.»

«Puis, si quelqu’un d’autre subit une blessure, que se passera-t-il? Je touche du bois. Cependant, il faut être prêt pour tout scénario. Quand vous essayez de former un club compétitif, il vous faut de la profondeur, a-t-il enchaîné. On l’a constaté dans les deux dernières années en séries, lorsque nous sommes arrivés à court. Maintenant, on veut s’assurer d’être le plus solide possible et identifier nos besoins pour effectuer les changements requis.»

Bouée de sauvetage

En Ullmark, les Bruins ont assuré leurs arrières si jamais Rask ne signe pas un nouveau contrat ou peine à retrouver sa forme d’antan.

«Linus est en santé et enthousiaste de devenir un Bruin. Nous sommes chanceux d’embaucher un gardien d’expérience qui est dans la force de l’âge, a indiqué Sweeney. Avec des jeunes, il nous fallait nous préparer et permettre à Tuukka de prendre le temps nécessaire pour guérir. Il a été opéré récemment et je lui ai parlé [à Rask] ce matin [mercredi]. Il va très bien, mais il doit suivre le processus et partir de là.»

«Nous avons toujours gardé la porte ouverte au retour de Tuukka et je pense que cela permettra à Jeremy de continuer sa progression à un rythme normal, tout en lui donnant l’occasion d’être au niveau de la Ligue nationale», a précisé le DG à propos de l’arrivée d’Ullmark, qui a joué 20 matchs avec les Sabres de Buffalo la saison passée.

