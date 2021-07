Mathieu Perreault rejoint la formation du Canadien

Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, aurait amené un nouveau joueur québécois avec l’organisation puisqu’il se serait entendu avec l’attaquant Mathieu Perreault sur les termes d’un contrat d’un an et de 950 000 $, jeudi.

• À lire aussi: Le défenseur Jon Merrill trouve du boulot au Minnesota

• À lire aussi: Corey Perry se joint aux champions à Tampa

• À lire aussi: Phillip Danault publie un message d'adieu émotif aux partisans du Canadien

C’est le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie qui a rapporté la nouvelle.

Mathieu Perreault s’entend avec les @CanadiensMTL sur les termes d’un contrat d’un an qui va lui rapporter 950 000$. @TVASports — Renaud Lavoie (@renlavoietva) July 29, 2021

Il s’agit d’une diminution de salaire importante pour Perreault, dont le contrat de quatre ans à une valeur annuelle moyenne de 4,125 millions $ est échu depuis le 28 juillet.

Le natif de Drummondville a passé les sept dernières saisons dans l’uniforme des Jets de Winnipeg. L’an dernier, l’ailier gauche de 33 ans a amassé neuf buts et 10 mentions d’aide pour 19 points en 56 matchs. Il a ajouté deux autres points en huit rencontres éliminatoires, tandis que les Jets ont été envoyés en vacances par le CH au deuxième tour.

Perreault a franchi le plateau des 40 points à quatre reprises au cours de sa carrière. Repêché par les Capitals de Washington en sixième ronde (177e au total) en 2006, il a amassé 344 points en 683 parties, lui qui a également défendu les couleurs des Ducks d’Anaheim.

Dans les rangs juniors, le joueur de 5 pi 10 et 187 lb a été capitaine du Titan d’Acadie-Bathurst. Il avait connu énormément de succès dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, recevant les trophées Michel-Brière (joueur le plus utile à son équipe) en 2007 et le Jean-Béliveau (plus de points) en 2008.

Le vétéran est le troisième représentant de la Belle Province à s’amener avec le Tricolore dans les deux derniers jours. Mercredi, le joueur de centre Cédric Paquette et le défenseur David Savard ont accepté des contrats avec l’équipe. L’attaquant Jean-Sébastien Dea a lui aussi rejoint les rangs du CH, mais devrait se rapporter au Rocket de Laval.