Profits et revenus en hausse pour Groupe TVA au deuxième trimestre

Groupe TVA a rapporté jeudi un bénéfice net de 3,9 millions $ au second trimestre de son exercice financier 2021 comparativement à une perte de 2,7 millions $, à la même période l’an dernier.

Par action, le bénéfice se chiffre à 0,09 $ comparativement à une perte de 0,06 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2020.

Sur la même période, les revenus de la division de Québecor ont atteint 159,4 millions $ par rapport 103,9 millions $.

«Nous sommes satisfaits des résultats obtenus pour le deuxième trimestre de notre exercice financier qui traduisent une reprise des activités dans nos différents secteurs», a indiqué par communiqué le président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA, Pierre Karl Péladeau.

Ce dernier a souligné que «pour un second trimestre consécutif, les revenus publicitaires provenant du Réseau TVA et de nos chaînes spécialisées sont en croissance par rapport au trimestre précédent».

«Nos plateformes numériques, notamment TVA+ et TVA Nouvelles, continuent de gagner en popularité et ainsi contribuer à alimenter cette croissance, a-t-il ajouté. Ces éléments favorables nous permettent de poursuivre et d'accentuer nos investissements en contenu pour continuer à mettre de l'avant des émissions de qualité et d'envergure au bénéfice de nos téléspectateurs.»

M. Péladeau a noté aussi la croissance exceptionnelle de 5,0 parts de la chaîne TVA Sports, qui découle principalement de la présence des Canadiens de Montréal aux séries éliminatoires de la LNH.

«D'ailleurs, les quatre rondes des séries se positionnent parmi les émissions les plus regardées au Québec, dont certains matchs de la finale qui ont atteint un auditoire moyen de plus de 1,4 million1 de téléspectateurs», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, Groupe TVA a mentionné que le contexte de la pandémie continue d'avoir des répercussions importantes sur l'environnement économique au pays et ailleurs dans le monde.

«Malgré les contraintes occasionnées par celle-ci, la Société a continué et continuera de maintenir ses activités, tout en protégeant la santé et la sécurité de ses employés et du public», a-t-on fait savoir.