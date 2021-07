Quatre nouveaux célibataires à «Si on s’aimait»

Ce ne sont pas trois, mais bien quatre célibataires qui seront au cœur de l’aventure Si on s’aimait dans la troisième saison du docu-réalité, qui sera présentée dès le lundi 13 septembre, à 19h30, à TVA.

Le populaire concept, qui a diverti une moyenne de 958 000 téléspectateurs quatre fois par semaine au printemps dernier, demeurera le même: nos âmes esseulées en quête de cheminement, de réponses à leurs «patterns» affectifs et, qui sait, du grand amour, seront à nouveau accompagnées par la sexologue Louise Sigouin, qui leur ouvrira les portes de son cabinet pour les guider dans cette expérience et les conseiller à travers leurs cinq dualités relationnelles.

PHOTO COURTOISIE/Duo Productions

PHOTO COURTOISIE/Duo Productions

Les participants à l’honneur sont âgés de la trentaine à la soixantaine. Dominic, 33 ans, travaille dans le domaine de la construction et désire fonder une famille, mais traîne un lourd bagage dû à son enfance et à son passé amoureux.

Marie-Denise, 62 ans, coiffeuse semi-retraitée, habite seule depuis plusieurs années et est seule maîtresse de son horaire, mais cette adepte de golf cherche à insuffler un peu de fantaisie à son quotidien.

Stéfanie, 41 ans, est infirmière et a jadis été en couple, mais sa dernière relation remonte à plus de 10 ans. Aujourd’hui, elle dit avoir du mal à s’engager au-delà d’un troisième rendez-vous, mais souhaiterait néanmoins être capable de s’investir, ce qu’elle devra faire pendant 11 semaines à Si on s’aimait.

PHOTO COURTOISIE/Duo Productions

PHOTO COURTOISIE/Duo Productions

Quant à François, 57 ans, il est préposé aux édifices pour une compagnie de construction et rêve de présenter la perle rare à ses enfants et à ses petits-enfants, qui espèrent le voir trouver une complice pour partager ses nombreuses passions.

Si on s’aimait est une production de Duo Productions, en collaboration avec Québecor Contenu, et sera diffusée cet automne du lundi au jeudi, à 19h30, à TVA.