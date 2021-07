Tokyo 2020: Summer McIntosh gagne... mais ne se qualifie pas

La jeune Canadienne Summer McIntosh a beau avoir remporté sa vague de qualification au 800 mètres de nage libre, elle n’a pu accéder à la finale de l’épreuve, jeudi, aux Jeux olympiques de Tokyo.

L’athlète de 14 ans a dominé la deuxième des quatre courses qualificatives grâce à un temps de 8 min 25,04 s, devançant Julia Hassler, du Liechtenstein, par 1,95. Toutefois, ce ne fut pas suffisant pour avancer, car une dizaine de concurrentes ont été plus rapides qu’elle lors des deux vagues suivantes.

McIntosh a malgré tout amélioré son record canadien sur cette distance par plus de quatre secondes.

Liendo passe, Masse et Ruck aussi

De son côté, l’Ontarien Joshua Liendo a eu plus de chance au 100 m papillon, puisqu’il participera aux demi-finales de la discipline. Son temps de 51,52 dans la septième des huit vagues du jour lui a permis de se faufiler dans le groupe des 16 participants de la ronde suivante.

Au 200 m dos féminin, Kylie Masse et Taylor Ruck ont également passé le test des qualifications. Étant en action dans la même vague, elles ont pris les deuxième et troisième rangs de celle-ci, respectivement, avec des chronos de 2:08,23 et de 2:08,87.

Les deux femmes prendront part aux demi-finales vendredi.

Par ailleurs, au relais mixte quatre nages 4 x 100 m, Katherine Savard et ses coéquipiers Rebecca Smith, Javier Acevedo et Gabe Mastromatteo ont échoué dans leur tentative d’accéder à la finale.

Leur temps de 3:46,54, le cinquième de la vague 1, a été plus lent que celui des huit équipes de la course suivante. Les huit pays les plus rapides des deux vagues ont pu avancer.

