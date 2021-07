Terry Francona absent pour le reste de la saison

Le gérant des Indians de Cleveland, Terry Francona, sera à l’écart de l’équipe pour le reste de la saison 2021 afin de pouvoir mettre l’accent sur sa santé.

• À lire aussi: Max Scherzer avec les Padres?

L’organisation de l’Ohio en a fait l’annonce jeudi, ajoutant que l’entraîneur au banc DeMarlo Hale allait reprendre le flambeau en l’absence de l’homme de 62 ans.

Selon le site sportif The Athletic, Francona doit passer sous le bistouri pour des problèmes à un orteil et aux hanches. Celui-ci portait d’ailleurs une botte de protection cette saison.

L’ancien joueur des Expos de Montréal a été opéré trois fois il y a un an en raison de troubles de coagulation sanguine et gastro-intestinaux. Les Indians avaient révélé le 3 août 2020 que Francona était malade et celui-ci avait dû passer les rênes à l’adjoint Sandy Alomar pendant une bonne partie de la campagne.

Cette saison, les Indians montrent une fiche de 50-49 bonne pour le deuxième rang dans la section Centrale de la Ligue américaine.