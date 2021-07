Une mentalité plus agressive en défensive

Les Alouettes de Montréal devront compter sur une défensive plus tenace qu’en 2019 s’ils souhaitent connaître du succès cette saison. D’ailleurs, le coordonnateur défensif Barron Miles n’a pas lésiné sur les efforts pour préparer ses hommes.

• À lire aussi: Allègements des mesures sanitaires: d’excellentes nouvelles pour les équipes sportives montréalaises

• À lire aussi: Plongeon: Benfeito et McKay à quelques centièmes de points du podium

«WPW: work as one, play as one, win as one», c’est la philosophie qu’essaie d’inculquer l’homme de 49 ans depuis le début du camp d’entraînement, lui qui en sera à sa première campagne à ce poste. Les différentes personnalités au sein du groupe devront former un tout afin de progresser dans la bonne direction.

«Je veux être agressif. Je veux que les gars jouent avec confiance. Je veux le voir dans leur jeu, de dire Miles, en visioconférence, jeudi. Il y a du progrès, ça me convient. Je ne serai jamais satisfait, mais d’un autre côté, ils essaient d’exécuter la tâche qui leur est donnée et c’est tout ce que je demande.»

«La défensive doit jouer avec émotion, à un point toutefois où ça ne nuit pas à nous-mêmes, mais plutôt notre adversaire.»

En 2019, la défensive des Alouettes est celle qui, dans l’ensemble de la Ligue canadienne de football (LCF), avait accordé le plus de verges par la passe (5690) aux attaques adverses.

Plusieurs nouveaux meneurs

Depuis cette dernière campagne, l’organisation des Alouettes a quelque peu revampé son groupe en défense. Certains nouveaux joueurs arrivent tout droit de la NFL, alors que d’autres se trouvaient dans les rangs universitaires ou au sein d’une autre formation de la LCF. Cette situation a permis à certains athlètes de s’imposer comme meneurs vocaux.

Le demi défensif Gregory Reid a d’ailleurs vanté les qualités de meneur de Monshadrik «Money» Hunter, alors que Reid lui-même a été identifié par le Québécois Marc-Antoine Dequoy.

«Il amène cette attitude dont nous avons besoin chaque jour. Je peux essayer de motiver les gars, mais on a deux gars qui ont cette capacité-là et c’est ce que j’aime voir», a mentionné Reid, au sujet de Hunter.

«D’avoir des leaders vocaux, ça amène une énergie incroyable, a ajouté Dequoy. [Patrick] Levels ne pratique pas, mais il est toujours à 100% et c’est contagieux. Je pense que ça fait juste aider à l’équipe.»

Quelle place pour Dequoy?

Dequoy ne sait toujours pas quelle sera son utilisation au début de la saison, mais le Québécois est prêt à tout, que ce soit en défensive ou sur les unités spéciales.

«Les Alouettes, c’est une équipe qui me tient à cœur. C’est une équipe pour laquelle je me vois jouer, peu importe c’est où. Tant que je peux aider à l’équipe, je suis content et je suis confiant. Je sais que je peux être un partant, mais à partir de là, ce n’est plus entre mes mains.»

Miles n’a d’ailleurs pas voulu révéler ses plans défensifs, mais il a su vanter celui qui en sera à une première saison dans la LCF, en plus de devoir apprendre les rudiments d’une nouvelle position.

«Il est rapide, mais je dois l’orienter dans la bonne direction pour qu’il s’améliore. Il est jeune et athlétique. Il a un talent naturel et je veux qu’il joue plus intelligemment, au lieu de se fier entièrement à ses qualités athlétiques. Il va paraître encore plus rapide quand il va pouvoir mieux lire le jeu.»

Les Alouettes ne seront pas en action lors de la première semaine d’activités et l’entraîneur-chef Khari Jones aurait aimé un scénario différent.

«Je suis prêt et je pense que les gars le sont aussi. Ils étaient très excités aujourd’hui [jeudi]. C’est malheureux de ne pas jouer cette semaine, parce que je sens qu’ils sont prêts, mais ça va être bien de se reposer un peu plus pour revenir en force.»

Les Moineaux entameront leur saison le 14 août, contre les Elks, à Edmonton.