AMM, Pierrette (née Pothier)



C'est avec le coeur serré par l'émotion que nous annonçons le décès de Mme Pierrettte Amm le 14 juillet après avoir lutté contre la maladie avec courage et dignité.Épouse de feu Peter Amm, elle laisse dans le deuil son frère Denis et plusieurs neveux et nièces.C'était connu que Pierrette apportait son support à plusieurs causes.Ses proches et amis garderont un précieux souvenir du passage de Pierrette dans leur vie.