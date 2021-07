Alex Tuch absent jusqu’en 2022

L’attaquant des Golden Knights de Vegas Alex Tuch a été opéré à l’épaule et sera sur le carreau pendant six mois, a annoncé l’équipe vendredi.

Selon le «Las Vegas Review-Journal», le directeur général Kelly McCrimmon a indiqué que le joueur de 25 ans avait composé avec la douleur pendant une bonne partie de la dernière campagne, mais qu’il ne s’attendait pas à ce que Tuch doive passer sous le bistouri.

Il s’attend désormais à ce que son joueur ne soit pas de retour avant janvier ou février 2022.

Les maux n’ont pas empêché l’Américain de connaître l’une des meilleures saisons de sa jeune carrière. En 55 matchs, il a marqué 18 buts et récolté 33 points, en plus de montrer un différentiel de +16. Tuch a ajouté neuf points en 19 rencontres éliminatoires.

Puisque les Golden Knights n’ont plus d’espace sous le plafond salarial, le site sportif The Athletic s’attend à ce que l’équipe place Tuch et son salaire de 4,75 millions $ sur la liste des blessés à long terme. Ceci leur permettra de s’entendre avec les joueurs autonomes avec compensation Nolan Patrick et Dylan Coghlan.