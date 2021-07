Allocation canadienne pour enfants: un soutien financier supplémentaire pour les familles

Une somme pouvant aller jusqu’à 300 $ sera versée par enfant de moins de six ans pour chaque famille admissible à l’Allocation canadienne pour enfants (ACE), un soutien supplémentaire qui devrait profiter à près de 1,6 million de familles canadiennes qui font face à la pandémie.

«Les parents ne devraient jamais avoir à faire le choix impossible entre payer les factures et mettre de la nourriture sur la table. Ces mesures de soutien supplémentaires offertes aux familles par le biais de l’Allocation canadienne pour enfants nous aideront à surmonter ensemble la tempête alors que nous rebâtirons un Canada plus fort et plus prospère», a déclaré vendredi par voie de communiqué le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen.

Le versement non imposable de 300 $ par enfant est donc réservé aux familles qui ont droit à l’ACE pour un enfant âgé de moins de six ans et dont le revenu net a été de 120 000 $ ou moins en 2020.

Les familles admissibles à l’ACE avec un revenu net supérieur à 120 000 $ pour cette période recevront quant à elle 150 $ non imposables par enfant.

«Je sais que ces prestations ont eu, et continueront d’avoir, une incidence positive sur la vie de nos enfants», a souligné la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier.

Les parents concernés pourront ainsi recevoir pour 2021 un total de près de 1200 $ par enfant de moins de six ans, en plus des versements réguliers de l’ACE.

Le troisième versement de ce supplément a été envoyé vendredi, les deux premiers ayant été déposés le 28 mai dernier. Un dernier versement est prévu pour le 29 octobre prochain.

Ottawa a par ailleurs augmenté pour une quatrième année consécutive le montant des versements réguliers de l’ACE afin d’aider à l’éducation des enfants âgés de moins de 18 ans.