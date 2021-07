HURTUBISE, André



À Sainte-Thérèse, le 20 juillet 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé M. André Hurtubise, époux de feu Madeleine Jacob.Il laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Bina Russillo), Mario (Hélène St-Amour) et Rachel (Patrick St-Amand), ses petits-enfants Raphaël, Marco, Mathis, Lori-Ann, Loïc, Zachary et Mégane, son frère Michel, son neveu Stéphane et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 2 août de 13h à 16h et de 18h à 20h au :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 20h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association pulmonaire du Québec.