Couche-Tard annonce une acquisition significative dans le Canada atlantique

Alimentation Couche-Tard mettra la main sur plus de 225 magasins d’accommodation et de vente d’essence, ainsi qu'un terminal de carburant, dans l’est du pays.

L’entreprise a annoncé vendredi qu’elle a conclu un accord définitif pour l’acquisition de Wilsons Gas Stops et de Go!.

«Le réseau Wilsons comprend des emplacements de grande qualité dans les quatre provinces du Canada atlantique dont 79 emplacements de magasins d'accommodation et de vente au détail de carburant appartenant à la société et exploités par celle-ci, 147 emplacements exploités par des opérateurs indépendants (dont deux appartiennent à la société), ainsi qu'un terminal de carburant maritime situé à Halifax, en Nouvelle-Écosse», a indiqué Couche-Tard.

La transaction sera complétée au cours de la deuxième moitié de l'année civile 2022 «avec certains actifs qui seront achetés par un partenaire d'acquisition tiers qui sera déterminé suite à la revue de la transaction proposée par le Bureau de la concurrence du Canada».

Le montant de l’acquisition n’a pas été précisé, vendredi, mais il a été mentionné que celle-ci sera réalisée avec l’achat «de toutes les actions émises et en circulation de Cape D'or Holdings Limited, de Barrington Terminals Limited ainsi que celles d'autres entités détentrices».

Alimentation Couche-Tard, dont le siège social est situé à Laval, est un géant mondial de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, avec plus de 14 200 magasins dans 26 pays et territoires. Son réseau compte environ 124 000 employés.