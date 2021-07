Des spiritueux d’ici pour vos cocktails d’été

Il suffit d’un cocktail pour se sentir en vacances ou décompresser sur la terrasse après le travail. Quelques glaçons, un peu de tonic ou d’eau pétillante, un sirop de fruits ou de fleurs, et le tour est joué ! Une brochette de fruits ou d’olives, un petit parasol et hop, c’est la fiesta ! Voici quelques suggestions de spiritueux lancés par nos distilleries québécoises juste à temps pour l’été.

Gin Florida de Wabasso

Photo courtoisie

Assez inusité comme mélange, l’épinette noire, le pamplemousse et le citron yuzu. Et pourtant tellement parfait ! Le gin Florida de la Distillerie Wabasso de Trois-Rivières pétille de fraîcheur agrumée. Se boit bien sur glace et permet de créer une foule de cocktails festifs.

▶ distilleriewabasso.com

Vodka de Cassis Monna

Photo courtoisie

Produite en petits lots, cette nouvelle vodka artisanale est distillée à l’île d’Orléans par Cassis Monna et Filles à partir des cassis cultivés sur leur domaine. Neutre, fraîche et douce, elle sert de base autant aux cocktails sucrés que salés. À essayer en Martini !

▶ www.cassismonna.com

Liqueur de sureau de la Distillerie de Montréal

Photo courtoisie

La liqueur artisanale de sureau de la Distillerie de Montréal est élaborée à partir de fleurs de sureau cueillies en Estrie. Doucement fruitée, pas trop sucrée, elle est délicieuse simplement sur glace ou encore en kir, avec du vin blanc ou du mousseux.

▶ www.distilleriedemontreal.com

Limoncello de la Distillerie 3 Lacs

Photo courtoisie

Enfin ! On a notre limoncello québécois, cette liqueur au citron de tradition italienne. Élaboré par la Distillerie 3 Lacs de Salaberry-de-Valleyfield, débordant d’arômes d’agrumes et délicatement parfumé au mélilot, il se sirote bien glacé en petits shooters et fait de fabuleuses slushs et des kamikazes renversants.

▶ distillerietroislacs.ca

Kepler Bord de mer de la Distillerie des Appalaches

Photo courtoisie

Fruité et plutôt sucré, le gin Kepler Bord de mer de la Distillerie des Appalaches de Lévis tire ses arômes de la rhubarbe, des fraises et du concombre, avec une petite touche saline due à l’ajout d’algues Wakamé pêchées à Gaspé. Excellent en gin tonic.

▶ distilleriedesappalaches.com

Dry Gin Domaine Lafrance

Photo courtoisie

Ce doux gin artisanal est distillé au Domaine Lafrance, à Saint-Joseph-du-Lac, à partir de cidre de pommes cultivées sur le domaine. Fin et classique, il convient à la réalisation d’une foule de cocktails à base de gin, autant salés que sucrés.

▶ www.domainelafrance.com

Vodka Narval de La Manufacture

Photo courtoisie

Distillée artisanalement à partir de maïs et de blé des Laurentides, la Vodka Narval de la Distillerie La Manufacture de Sainte-Agathe-des-Monts est très chic dans son emballage unique et pratique à trimbaler. Polyvalent, on l’utilise dans tous les cocktails à base de vodka.

▶ www.facebook.com/distillerielamanufacture

Petite Eau de la Distillerie Grand Dérangement

Photo courtoisie

La vodka Petite Eau de la Distillerie Grand Dérangement de Saint-Jacques-de-Montcalm est distillée à partir de grains de maïs et d’orge biologiques, cultivés dans Lanaudière à quelques kilomètres de la distillerie. Convient à tous les cocktails à la vodka.

▶ www.grandderangement.ca

Gin Ungava Gingembre

Photo courtoisie

À l’occasion de son 10e anniversaire, le Gin Ungava s’offre une nouvelle version audacieuse et pleine de saveurs. Ses notes boréales toujours présentes se marient à des arômes légèrement citronnés et aux saveurs vives et épicées du gingembre.

▶ ungavagin.com

Betchwan La Réserve d’Henry de la Distillerie Puyjalon

Photo courtoisie

Le gin Betchwan qu’on aime de la Distillerie Puyjalon de Havre-Saint-Pierre, le voici transformé en version vieillie en barrique de bourbon, pour une touche boisée, caramélisée et vanillée, s’ajoutant à ses notes boréales et salines. À déguster sur glace ou en cocktail.

▶ distilleriepuyjalon.com