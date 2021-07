Égouts à ciel ouvert

La pandémie dont nul ne sortira indemne révèle le meilleur et le pire de la nature humaine.

La pandémie met à nu nos failles, nos faiblesses, nos lâchetés à la fois personnelles et collectives. Avant de prendre quelques semaines de congé du Journal, j’étais convaincue que je pourrais me désintoxiquer de cette année et demie où la mort, la tragédie, l’angoisse et l’enfermement dominaient nos vies.

Or, j’ai été incapable d’échapper au flux quotidien de nouvelles qui ne cesse de nous déstabiliser, de nous démoraliser et de nous polluer au propre comme au figuré.

Les meurtres de femmes, les crimes violents de gangs de rue, les révélations d’agressions pratiquées par des pédophiles dont on apprend qu’ils appartiennent à une organisation internationale via les réseaux sociaux sont notre lot quotidien.

Dénonciations

L’hypocrisie des politiciens et des responsables d’organisations internationales dénature nos supposées démocraties. Au nom des droits démocratiques, nous laissons des individus dénoncer la vaccination contre la COVID-19, seule capable d’enrayer la progression de la pandémie à l’échelle planétaire.

Des politiciens irresponsables et démagogues cautionnent ces comportements criminels. Au nom d’une conception tordue de la démocratie.

Il faut donc imposer l’obligation du vaccin. Dès lors que l’on sait que 90 % et non 75 % des citoyens doivent être vaccinés pour éradiquer cette plaie sanitaire, seuls les vaccinés à deux doses doivent avoir accès aux plaisirs de la vie commune, tels les restaurants, la pratique du sport, le monde de la culture et l’école, comme au temps où nous vivions en humains et non en robots.

Les réseaux sociaux sont dévoyés. Comment peut-on les laisser envahir les rares espaces médiatiques qui ont encore un supplément d’âme, une épaisseur culturelle et un respect du temps ?

Péril

Quand le président de l’Organisation mondiale de la Santé se laisse courtiser par le CIO à Tokyo dans un pays où 85 % des citoyens refusaient d’accueillir les jeux hautement critiquables en temps de pandémie, il y a péril en la demeure.

Quelle leçon alors pour les dirigeants des Jeux de Tokyo que le retrait en pleine compétition de l’exceptionnelle athlète américaine Simone Biles, qui a remporté cinq médailles d’or en 2019 aux Championnats du monde à Stuttgart ? Cette championne olympique estime aujourd’hui qu’il faut protéger l’esprit et le corps. Elle a abordé ses problèmes de santé mentale. Mais il est évident que la pandémie n’est pas étrangère à cette sortie spectaculaire de l’Américaine de 24 ans.

La COVID-19 et ses variants nous menacent davantage que les armes nucléaires dont se vantent la Russie et la Chine. Elle démasque les limites de la démocratie libérale occidentale. La planète sera-t-elle entraînée dans un cataclysme ?

C’est comme si nous vivions dans la science-fiction, comme si les acquis de la raison n’avaient plus d’emprise sur nous. Quelle stratégie représentera désormais le progrès pour l’humanité ?