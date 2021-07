LESSARD, Éliane



À Laval, le 27 juillet 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Éliane Lessard.Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Louise), Chantal (Patrick), Marcel (Christine) et Stéphane (Chantal), ses petits-enfants: Stéphanie, Jonathan, Jeffrey, Karine, Alexandre, Jérémie, Éloïse et Simon, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 1er août 2021 de 13h à 16h au :FABREVILLE450-473-5934Un hommage lui sera rendu en ce même jour, à 16h.Vos marques de sympathie peuvent ses traduire par des dons à la Société Alzheimer du Canada.