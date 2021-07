À peine deux jours après avoir été sacrée championne olympique en haltérophilie, Maude Charron est rentrée au Québec tard jeudi soir après une longue envolée qui l’a menée de Tokyo à Montréal.

Malgré son nouveau statut de star, cet exploit peu banal ne changera en rien, prétend-elle, sa façon de se comporter en public. C’est ce que l’athlète de 28 ans, originaire de la magnifique municipalité de Sainte-Luce, dans le Bas-Saint-Laurent, a raconté lors d’une courte escale devant le Stade olympique de Montréal vendredi.

« Je suis la même Maude Charron qu’il y a deux semaines avant de me présenter au Japon, a-t-elle lancé en entrevue au Journal. Je suis un être humain comme tout le monde. »

Charron a accédé à la première marche du podium, dans la catégorie des 64 kg, après avoir soulevé des poids de 105 kg à l’arraché et de 131 kg à son dernier essai à l’épaulé-jeté. Avec un total de 236 kg, elle a devancé l’Italienne Giorgia Bordignon (232 kg) et la Chinoise Wen-Huei Chen (230 kg).

Montrant fièrement sa médaille, elle a reconnu que cette récompense était... pesante. Venant d’une haltérophile qui réussit à soulever deux fois son poids, ça peut sembler amusant.

« Cette médaille est lourde, avance-t-elle, et ce n’est pas pour rien. Elle vient avec beaucoup de responsabilités. »

Accueil triomphal à prévoir

Dès samedi, Charron retournera sur ses terres à Rimouski, où elle habite, sans savoir ce qu’on lui prépare. Mais on s’imagine que les autorités de la Ville ont déjà concocté un accueil triomphal pour cette grande ambassadrice.

« Je ne sais pas à quoi m’attendre, dit-elle. Mais maintenant qu’on a le droit à des rassemblements, je souhaite pouvoir célébrer avec ma famille et mes amis. Et pourquoi pas mes concitoyens ? Ça m’a vraiment manqué. »

Attendez-vous à ce que Sainte-Luce fasse de même. C’est là où tout a commencé.

Des sujets En rafale

Des Jeux à huis clos : « Quand on a annoncé que les compétitions auraient lieu sans spectateurs, raconte-t-elle, ça m’a déçue. Tu souhaites que tes proches soient sur place. Pour être honnête, on ne s’en rend pas compte pendant la compétition. C’est plutôt lors de la cérémonie de remise des médailles que j’ai réalisé qu’il n’y avait pas de public. »

La pression médiatique : « Tout athlète qui réussit à se qualifier pour les Jeux olympiques a appris à gérer la pression. Je ne suis pas intimidée par cette attention. »

Trop tôt pour partir : « C’est certain que j’aurais souhaité rester quelques jours de plus à Tokyo pour savourer les Jeux et pour notamment encourager ma partenaire d’entraînement [Kristel Ngarlem] qui va compétitionner dimanche. »

En raison de la pandémie, tout athlète doit quitter les lieux au plus tard 48 heures après son parcours.

Bonjour la police : « Il ne me reste qu’à terminer ma formation intensive à Nicolet pour devenir policière. »

La Sûreté du Québec pourra se vanter sous peu d’avoir une médaillée d’or olympique dans ses rangs. Du rarement vu.

Le fameux garage : « Je me suis entraînée dans le garage de mon père pendant plus d’un an, parce que l’accès au gymnase n’était pas permis. Mais je devrai trouver un autre endroit puisque mon père a vendu sa maison il y a quelques semaines. C’est la vie. »

Clin d’œil à Christine Girard : « Elle a été une inspiration pour moi. J’aurais aimé qu’elle vive la même intensité sur le podium pendant qu’on entendait l’hymne national. Je souhaite avoir le même impact auprès des jeunes. Si je suis un exemple pour ceux qui veulent suivre mes traces, eh bien, tant mieux ! » conclut-elle.

La Québécoise Christine Girard avait d’abord remporté le bronze aux Jeux olympiques de Londres en 2012, mais elle s’est vu décerner l’or plus tard après la disqualification pour dopage des deux premières haltérophiles au tableau.