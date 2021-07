La tordeuse des bourgeons de l’épinette nuit aux caribous

L’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette pourrait avoir un effet sur la diminution des populations de caribous forestiers, selon des étudiants de l’Université Laval.

• À lire aussi: Des caribous du parc national de la Gaspésie bientôt en captivité

La tordeuse des bourgeons de l’épinette sévit sur la Côte-Nord depuis 15 ans.

Des étudiants du département de foresterie de l’Université Laval ont donc voulu savoir si l’insecte pouvait affecter les populations de caribous forestiers. Et la réponse est oui, mais indirectement.

En analysant les données disponibles entre 2006 et 2018 sur le territoire s’étendant entre Baie-Comeau et l’île René-Levasseur, les chercheurs ont remarqué que les secteurs les plus durement frappés par la tordeuse étaient plus clairsemés, ce qui favorisait la repousse de feuillu, qui attirait à son tour les orignaux et leurs prédateurs.

La récolte du bois infesté faciliterait d’ailleurs la présence des loups en permettant l’accès au territoire.

Les résultats de cette étude seront transmis au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, les épidémies d’insectes n’étant pour l’instant pas prises en compte par le ministère pour gérer les populations de caribous.

L’étude a été récemment publiée dans la revue scientifique américaine «Proceedings of the National Academy of Science» (PNAS).

À VOIR AUSSI