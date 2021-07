Le cas Ben Barka

Aujourd’hui, je vous raconte brièvement l’histoire d’un autre militant de gauche des années soixante qu’on a assassiné et dont on n’a jamais retrouvé le corps. L’affaire Ben Barka est un cas célèbre dans les annales judiciaires françaises, qui a connu de nombreux rebondissements.

En 1956, le Maroc, qui vivait sous un double protectorat colonial, a obtenu, de longue lutte, son indépendance de la France et de l’Espagne. Succédant à son père Mohammed V, le roi Hassan II hérite du pouvoir en 1961. Si, pendant les années précédentes, le Maroc s’était affiché ouvertement pro-Afrique, avec des positions socialisantes, le nouveau régime entend gouverner d’une main de fer et bâillonne toute opposition. Ben Barka, qui avait fondé l’Union socialiste des forces populaires, devint une figure de proue de cette opposition qui réclamait des mesures concrètes pour faire de ce nouveau pays une vraie démocratie. C’était l’époque (et ce l’est encore aujourd’hui) où l’on disait: l’indépendance, c’est bien beau, mais il faut maintenant lui donner de la substance.

Hassan II n’entend pas à rire. Il condamne donc à mort, par contumace, Ben Barka, qui doit s’exiler, à Genève, en Suisse. Celui-ci n’en continue pas moins de militer pour la véritable indépendance de son pays, même s’il se sait traqué par les services secrets d’Hassan II lancés à sa poursuite.

À l’époque, le mouvement anticolonial était bien vivant et s’étendait sur trois continents: l’Asie, où faisait rage la guerre du Vietnam, l’Afrique avec ses luttes d’émancipation dans plusieurs pays, et l’Amérique latine, où la Révolution cubaine triomphante avait donné un nouvel espoir aux mouvements de guérilla implantés dans de nombreux pays de la région. D’ailleurs, en 1966 devait avoir lieu à La Havane, capitale du «Primer territorio libre de America», la première Conférence tricontinentale, qui allait réunir les principales forces de gauche des trois continents, dont plusieurs dirigeants ont contre eux des mandats d’arrestation d’Interpol. Ben Barka est de ceux-là, ce qui ne l’empêche pas de préparer activement cette rencontre historique aux côtés de Fidel et du Che.

Quelques mois avant la tenue de cet événement, Ben Barka se rend à Paris. Il a rendez-vous avec un soi-disant journaliste à midi trente, à la brasserie Lipp, sur le boulevard Saint-Germain, car on doit tourner un film sur lui et son combat, qui sera présenté à la Tricontinentale, en janvier 1966. Lorsqu’il se pointe à l’heure dite à son rendez-vous, le 25 octobre 1965, il est aussitôt interpellé par deux policiers français qui le forcent à monter dans une voiture de la préfecture de police. On ne le reverra jamais, ni vivant ni mort.

Dans un premier temps, cette arrestation illégale suscite la colère du général de Gaulle, qui devait recevoir officiellement l’opposant marocain lors de son séjour en France. L’enlèvement a été préparé de longue date par les services secrets français du SDECE et ceux du Maroc, dirigés par le monstrueux général Oufkir. Les relations diplomatiques entre les deux pays seront rompues pendant deux ans. Oufkir sera jugé à Paris et condamné par contumace pour son implication dans l’enlèvement et la mort de Ben Barka. Hassan II a toujours refusé de désavouer son ministre de l’Intérieur.

Deux agents du SDECE, envoyés au Maroc pour enquêter sur l’enlèvement de Ben Barka, seront assassinés, l’un en février 1966, l’autre en octobre de la même année. Toutes les demandes d’accès à l’information ont été refusées, ou encore on ne révéla que les détails déjà connus. Secret d’État où, encore une fois, la France est complice d’un assassinat, comme dans la mort du capitaine Thomas Sankara, le Che africain, au Burkina Faso. Cinquante-six ans plus tard, on ne sait toujours pas où ont été enterrés les restes du militant tiers-mondiste Ben Barka.