Le programme de l’ABC excelle

Le programme de baseball de l’ABC a complété une tournée fructueuse aux États-Unis au grand plaisir des entraîneurs 16-U Maxime Hockhoussen et Martin Bérubé, 18-U Yannick Bergeron et Mathieu Dion, et Prospects Yannick Desjardins, Steve Langlois et Jeff Scott. Plusieurs joueurs ont été récompensés dont 13 qui ont été sélectionnés sur la All Tournament Players à KC (18U), 10 sur le All Tournament Players (16U) et 10 sur le All Tournament Players.

Photos DonCarte, Pascale Vallée

La formation de l’ABC 18-U, qu’on aperçoit sur la photo, a été couronnée championne du Tournoi 2021 PG 18-U Midwest KC Challenge.

L’animateur Sébastien Bovet, qu’on aperçoit en compagnie de Zachary Gagnon, un jeune stagiaire aux Aigles de Trois-Rivières, a fait un retour sur les terrains de baseball à titre d’arbitre.

Le propriétaire des Aigles de Trois-Rivières, Michel Côté, est entouré de jeunes passionnés de baseball, Édouard Chaput, Mathis Carignan, Antoine Lemire et Maxime Therrien.

Le caricaturiste humoriste METYVIÉ, qu’on a connu lorsqu’il travaillait avec Yves Corbeil dans le cadre de l’émission Faites-moi un dessin à TVA a procédé au lancement de son livre À vos marques sortez.

Le Tournoi de golf de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher, présenté par Desjardins, a connu un immense succès. Normand Besner, DG de la Caisse Desjardins Pierre-Boucher, est en compagnie de Bruno Poirier, DG de la Fondation, et de l’animateur Jean-François Baril.

Malgré la pluie, Louis-Philippe Neveu, directeur général de TVA Sports, et l’entraîneur adjoint chez les Flyers Michel Therrien ont infligé une cuisante défaite à Michel Bergeron et à votre humble serviteur.